BSNL के 500 से भी कम के रिचार्ज में देखने को मिलेगा पूरा T20 वर्ल्ड कप, इन ओटीटी का भी सब्सक्रिप्शन फ्री

BSNL 499 Plan: T20 World Cup 2026 शुरू हो चुका है और उसके साथ ही क्रिकेट फैंस का जोश भी बढ़ चूका है। फैंस हर एक लाइव मैच का रोमांच कहीं से भी पकड़ना चाहते हैं। इस बीच भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक स्पेशल ऑफर निकल दिया है। BSNL ने Add-On OTT Pack लॉन्च किया है, जिससे आप सिर्फ 499 रूपए में 3 बड़े OTT प्लेटफॉर्म का तीन महीने तक सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। अगर आप भी T20 World Cup के हर मैच का लाइव एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो यह BSNL प्लान आपके लिए भी बेस्ट चॉइस साबित हो सकता है।
BSNL ने अपने ऑफिशियल X (पहले Twitter) अकाउंट से ग्राहकों को बताया है कि उसका यह नया Add-On प्लान मात्र 499 रूपए में उपलब्ध करवा दिया गया है। इसमें आपको ये खास फीचर्स मिलने वाले है।-
यानी आप एक ही प्लान के साथ अब तीन बड़े OTT प्लेटफार्म पर स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। चाहे वो T20 World Cup 2026 हो या आपके पसंदीदा Web Series अब आप सब एक्सेस कर पाएंगे।
ये सभी प्लेटफॉर्म आपको अलग-अलग डिवाइस पर तीन महीने तक बिना किसी अतिरिक्त खर्च के देखने को मिलेंगे।
BSNL का यह Add-On प्लान एक्टिवेट करना बहुत आसान है। बस आपको नीचे दिए तरीके को फॉलो करना है:
499 रूपए का भुगतान के बाद ही तुरंत OTT बेनेफिट मिलना शुरू हो जाएगा।
