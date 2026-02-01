UTS Ticket: रेलवे की सभी यात्रियों को जरूरी सलाह, जान लें नहीं तो 1 मार्च से नहीं कटेगा जनरल टिकट

UTS app मोबाइल से बिना रिजर्वेशन की जनरल unreserved (अनरिजर्व्ड) जनरल टिकट बुक करने का डिजिटल app है। रेलवे अपनी डिजिटल सेवाओं को आसान बनाने पर लगातार काम कर रहा है। अभी तक यात्रियों को अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग ऐप इस्तेमाल करने पड़ते थे, जिससे परेशानी बढ़ती थी। इसी समस्या को खत्म करने के लिए रेलवे अब एक ऑल-इन-वन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा है। इसका ही एक कदम UTS ऐप को बंद कर नया ऐप लॉन्च करना है।