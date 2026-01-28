विमान हादसों के बाद क्यों खोजा जाता है ब्लैक बॉक्स? कैसे खुलती है जांच की परतें

Black Box of Plane: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से जुड़ी विमान हादसे की खबरों के सामने आने के बाद एक बार फिर यह सवाल चर्चा में है कि ऐसे हादसों की असली वजह आखिर कैसे पता लगाई जाती है। हर बड़े विमान दुर्घटना के बाद जांच एजेंसियों की पहली प्राथमिकता ब्लैक बॉक्स को ढूंढना होती है। इसी के जरिए यह समझने की कोशिश की जाती है कि हादसे से ठीक पहले विमान और कॉकपिट के भीतर क्या-क्या हुआ। ऐसे में जानना जरूरी है कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है और यह कैसे किसी भी विमान हादसे की जांच की परतें खोलता है।