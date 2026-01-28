WhatsApp का सुरक्षा कवच: अब कोई नहीं चुरा पाएगा आपका डेटा, बस एक क्लिक में ऑन करें ये सेटिंग

WhatsApp Strict Account Settings Features: डिजिटल दौर में मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि इसमें हमारी निजी जिंदगी से जुड़ी अहम जानकारियां भी सुरक्षित रहती हैं। ऐसे में साइबर ठगी, जासूसी और हैकिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए WhatsApp ने अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए एक नया और सख्त कदम उठाया है। कंपनी ने Strict Account Settings नाम से नया फीचर रोलआउट किया है, जो एक क्लिक में अकाउंट की सुरक्षा को कई गुना मजबूत कर देता है।