WhatsApp का सुरक्षा कवच: अब कोई नहीं चुरा पाएगा आपका डेटा, बस एक क्लिक में ऑन करें ये सेटिंग

WhatsApp Strict Account Settings Features (Image: ChatGPT)
WhatsApp Strict Account Settings Features: डिजिटल दौर में मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि इसमें हमारी निजी जिंदगी से जुड़ी अहम जानकारियां भी सुरक्षित रहती हैं। ऐसे में साइबर ठगी, जासूसी और हैकिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए WhatsApp ने अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए एक नया और सख्त कदम उठाया है। कंपनी ने Strict Account Settings नाम से नया फीचर रोलआउट किया है, जो एक क्लिक में अकाउंट की सुरक्षा को कई गुना मजबूत कर देता है।
WhatsApp के मुताबिक यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें साइबर हमलों का ज्यादा खतरा रहता है। इसमें पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग शामिल हैं। हालांकि, आम यूजर्स भी इस सेटिंग को ऑन कर अपने डेटा और चैट्स को अतिरिक्त सुरक्षा दे सकते हैं।
हालांकि ये सभी सुरक्षा विकल्प WhatsApp में पहले से मौजूद थे, लेकिन यूजर्स को इन्हें अलग-अलग जाकर ऑन करना पड़ता था। अब Strict Account Settings के जरिए सिर्फ एक टैप में ये सभी सेटिंग्स एक साथ एक्टिव हो जाएंगी। इससे टेक्निकल जानकारी न रखने वाले यूजर्स के लिए भी सुरक्षा आसान हो गई है।
यूजर्स WhatsApp में जाकर Settings > Privacy > Advanced के ऑप्शन में जाकर इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। अगर यह विकल्प अभी नजर न आए, तो ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने की सलाह दी गई है। कंपनी ने बताया है कि यह फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है।
डिजिटल सुरक्षा को लेकर यह पहला कदम नहीं है। इससे पहले Apple ने Lockdown Mode और Google ने Advanced Protection Mode पेश किया था। इन फीचर्स में भी सुविधा से ज्यादा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी।
आज के समय में फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक और अनजान फाइलें साइबर अपराध का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी हैं। ऐसे में WhatsApp का यह नया सुरक्षा कवच यूजर्स को डिजिटल ठगी और डेटा चोरी से बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी निजी चैट, फोटो और डेटा सुरक्षित रहें, तो WhatsApp की यह नई सेटिंग जरूर ऑन करें। एक क्लिक में मिलने वाली यह सुरक्षा आज के डिजिटल समय में हर यूजर के लिए जरूरी हो गई है।
