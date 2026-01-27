WhatsApp की प्राइवेसी पर अमेरिका में केस, भारत समेत 5 देशों के यूजर्स ने मेटा को कोर्ट में घेरा

फिलहाल यह मामला कोर्ट में है और इसका फैसला आने में समय लग सकता है। लेकिन इतना तय है कि यह केस सिर्फ WhatsApp तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री में यूजर प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा पर नई बहस को जन्म देगा। Meta ने Musk के आरोपों पर औपचारिक रूप से कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की है, लेकिन आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने की संभावना है।