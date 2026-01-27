27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

टेक्नोलॉजी

जल्द आ रहा है Redmi Note 15 Pro+ 5G: लीक रिपोर्ट में दावा, 38,999 रुपये होगी शुरुआती कीमत

Redmi Note 15 Pro+ Price Leak: अगामी रेडमी स्मार्टफोन की कीमत लीक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इसकी शुरुआती कीमत 38,999 रुपये हो सकती है। जानें स्टोरेज वेरिएंट्स और डिटेल्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 27, 2026

Redmi Note 15 Pro+ Price Leak

Redmi Note 15 Pro+ Price Leak (Symbolic Image: Redmi Note 15 Via Redmi)

Redmi Note 15 Pro+ Price Leak: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक और नया प्रीमियम डिवाइस जल्द दस्तक दे सकता है। Xiaomi की सब-ब्रांड Redmi का आगामी स्मार्टफोन Redmi Note 15 Pro+ 5G एक बार फिर चर्चा में है। ऑनलाइन सामने आई लीक रिपोर्ट के अनुसार, इस फोन की शुरुआती कीमत भारत में 38,999 रुपये हो सकती है।

Redmi Note 15 Pro+ Variants Price: अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट्स में आने की संभावना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Redmi Note 15 Pro+ 5G का बेस वेरिएंट 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेश किया जा सकता है, जिसकी कीमत 38,999 रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा, फोन के 12GB + 256GB और 12GB + 512GB स्टोरेज वेरिएंट्स में भी आने की संभावना है। ऐसे में हाई स्टोरेज वाले मॉडल्स की कीमत 40,000 रुपये से ऊपर जा सकती है।

Redmi Note 15 Pro+ Price in India: टिप्स्टर ने साझा की जानकारी

इस कीमत से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक जाने-माने टिप्स्टर द्वारा साझा की गई है। हालांकि, कंपनी की ओर से फिलहाल इस कीमत या लॉन्च टाइमलाइन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

Redmi Note 15 Pro+ Pre Booking Offers in India: प्री-बुकिंग ऑफर्स का भी दावा

लीक में यह भी कहा गया है कि फोन की प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को एक साल की फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट पॉलिसी और Redmi Watch Move मिलने का दावा किया गया है। Redmi Watch Move की बाजार कीमत करीब 1,999 रुपये बताई जाती है। हालांकि, इन ऑफर्स को लेकर भी कंपनी की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

Redmi Note 15 Pro+ launch India: प्रीमियम सेगमेंट में बढ़ेगा मुकाबला

अगर लीक कीमत सही साबित होती है, तो Redmi Note 15 Pro+ 5G प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगा। इस सेगमेंट में पहले से मौजूद अन्य ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स से इसे कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है।

फिलहाल, Redmi Note 15 Pro+ 5G से जुड़ी सभी जानकारियां लीक और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। फोन की कीमत, फीचर्स और उपलब्धता को लेकर पूरी तस्वीर कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ हो पाएगी।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Technology / जल्द आ रहा है Redmi Note 15 Pro+ 5G: लीक रिपोर्ट में दावा, 38,999 रुपये होगी शुरुआती कीमत

