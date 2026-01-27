जल्द आ रहा है Redmi Note 15 Pro+ 5G: लीक रिपोर्ट में दावा, 38,999 रुपये होगी शुरुआती कीमत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Redmi Note 15 Pro+ 5G का बेस वेरिएंट 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेश किया जा सकता है, जिसकी कीमत 38,999 रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा, फोन के 12GB + 256GB और 12GB + 512GB स्टोरेज वेरिएंट्स में भी आने की संभावना है। ऐसे में हाई स्टोरेज वाले मॉडल्स की कीमत 40,000 रुपये से ऊपर जा सकती है।