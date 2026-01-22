S25 Ultra खरीदें या S26 Ultra का इंतजार करें? 5000 रुपये के अंतर में मिलेंगे ये बड़े बदलाव

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra (Image: Samsung)
Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra: अगर आप स्मार्टफोन के शौकीन हैं और आपकी पसंद सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज है, तो आजकल आपके मन में एक उलझन जरूर चल रही होगी। साल 2026 में भी Galaxy S25 Ultra मार्केट में अपनी धाक जमाए हुए है, लेकिन इसी बीच नए मॉडल Galaxy S26 Ultra की चर्चा शुरू हो गई है।
खबरें हैं कि सैमसंग अगले महीने यानी 25 फरवरी के आसपास सैन फ्रांसिस्को में अपने अनपैक्ड इवेंट में S26 Ultra को दुनिया के सामने रख सकता है। अब सवाल यह है कि क्या अभी हाथ में मौजूद S25 Ultra लेना सही है या फिर सिर्फ एक महीना रुककर नए मॉडल पर दांव खेलना चाहिए? आइए, परफॉर्मेंस से लेकर कीमत तक के हर बदलाव को आसान भाषा में समझते हैं।
सबसे बड़ा बदलाव फोन के दिमाग और उसकी रफ्तार में होने जा रहा है। मौजूदा S25 Ultra में स्नैपड्रैगन 8 इलीट प्रोसेसर है, जो 12GB रैम के साथ आता है। यह आज के हिसाब से काफी ताकतवर है। लेकिन आने वाले S26 Ultra में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 इलीट जेन 5 चिपसेट दे सकती है, जो 2nm तकनीक पर बना होगा।
इसका सीधा सा मतलब है कि फोन की स्पीड बढ़ जाएगी और बैटरी भी कम खर्च करेगा। साथ ही, चर्चा है कि इस बार बेस वेरिएंट में ही 16GB रैम मिलेगी। अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं या फोन पर भारी काम करते हैं, तो 16GB रैम वाला अपग्रेड आपके लिए बहुत काम का साबित होगा।
S25 Ultra की 6.85-इंच की स्क्रीन पहले से ही लाजवाब है, लेकिन S26 Ultra में स्क्रीन का साइज मामूली बढ़कर 6.9-इंच हो सकता है। पर असली फर्क साइज में नहीं, बल्कि तकनीक में है। नए फोन में M14 OLED पैनल मिलने की उम्मीद है। यह पैनल S25 Ultra के मुकाबले ज्यादा ब्राइट होगा और चिलचिलाती धूप में भी स्क्रीन को साफ दिखाएगा।
सैमसंग यूजर्स की एक पुरानी शिकायत रही है धीमी चार्जिंग। जहां दूसरी कंपनियां 100W से ऊपर निकल गई हैं, वहीं सैमसंग 45W पर टिका था। लेकिन S26 Ultra इस बार राहत भरी खबर ला सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें 60W की वायर्ड चार्जिंग मिलेगी। इसके अलावा, बैटरी की ताकत भी 5000mAh से बढ़कर 5400mAh तक जा सकती है।
कैमरे की बात करें तो दोनों ही फोन में 200MP का मुख्य सेंसर है। मगर S26 Ultra में इसका अपर्चर f/1.4 हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो कैमरा लेंस ज्यादा रोशनी सोख पाएगा, जिससे रात में ली गई तस्वीरें (Low-light Photography) पहले से कहीं ज्यादा साफ और उम्दा आएंगी। जूम के मामले में भी सैमसंग इस बार सॉफ्टवेयर को ज्यादा बेहतर बनाने पर काम कर रहा है।
अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे यानी पैसे की।
यानी करीब 5,000 रुपये का अंतर। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप आज एक बेहतरीन फोन चाहते हैं, तो S25 Ultra अब भी एक शानदार डील है। लेकिन अगर आप 5,000 रुपये ज्यादा देकर 16GB रैम, फास्ट चार्जिंग और बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर चाहते हैं, तो फरवरी के आखिर तक इंतजार करना एक समझदारी भरा फैसला होगा।
