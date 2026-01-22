S25 Ultra खरीदें या S26 Ultra का इंतजार करें? 5000 रुपये के अंतर में मिलेंगे ये बड़े बदलाव

खबरें हैं कि सैमसंग अगले महीने यानी 25 फरवरी के आसपास सैन फ्रांसिस्को में अपने अनपैक्ड इवेंट में S26 Ultra को दुनिया के सामने रख सकता है। अब सवाल यह है कि क्या अभी हाथ में मौजूद S25 Ultra लेना सही है या फिर सिर्फ एक महीना रुककर नए मॉडल पर दांव खेलना चाहिए? आइए, परफॉर्मेंस से लेकर कीमत तक के हर बदलाव को आसान भाषा में समझते हैं।