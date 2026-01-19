19 जनवरी 2026,

सोमवार

टेक्नोलॉजी

दुनिया का सबसे स्लिम फोल्ड फोन? iPhone Air से भी पतला होगा Apple का मुड़ने वाला फोन, जानें 5 खास फीचर्स

Apple Foldable iPhone: एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन कैसा होगा? जानिए इसके 5 सबसे दमदार फीचर्स, A20 प्रो चिप की ताकत और क्यों इसे दुनिया का सबसे पतला मुड़ने वाला फोन कहा जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 19, 2026

Apple Foldable iPhone

Apple Foldable iPhone (Image: Macrumors)

Apple Foldable iPhone: स्मार्टफोन की दुनिया में पिछले कुछ समय से एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था, आखिर एप्पल अपना फोल्डेबल आईफोन कब लाएगा? अब तक सैमसंग और गूगल जैसे ब्रांड्स इस रेस में काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन एप्पल की तरफ से आ रही ताजा रिपोर्ट्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर है कि एप्पल सिर्फ एक मुड़ने वाला फोन ही नहीं ला रहा, बल्कि वह इसे अब तक का सबसे स्लिम डिवाइस बनाने की तैयारी में है।

दावा किया जा रहा है कि यह फोल्डेबल फोन एप्पल के सबसे पतले माने जाने वाले iPhone Air से भी ज्यादा स्लिम होगा। आइए जानते हैं इस आने वाले जादुई फोन की वो 5 बड़ी बातें, जो इसे मार्केट में सबसे अलग बनाएंगी।

1. डिजाइन ऐसा कि किताब भी फीकी पड़ जाए

    एप्पल इस फोन को बुक-स्टाइल डिजाइन में ला रहा है। यानी यह ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि किसी किताब की तरह साइड से खुलेगा। दावा है कि खुलने के बाद यह सिर्फ 5.6 मिलीमीटर से भी कम पतला होगा। इसके साथ ही यह सैमसंग और गूगल के फोल्डेबल फोन को मोटाई के मामले में कड़ी टक्कर देने वाला है।

    2. एक नहीं, दो-दो बड़ी स्क्रीन

      इस फोन में आपको दो डिस्प्ले मिलेंगे। बाहर की तरफ एक 5.25 इंच की ओलेड स्क्रीन होगी, जिसे आप नॉर्मल फोन की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे ही आप इसे खोलेंगे, आपके सामने 7.8 इंच की एक बड़ी स्क्रीन होगी, जो आईपैड मिनी जैसा अहसास कराएगी। दोनों ही स्क्रीन पर 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग बेहद स्मूथ रहेगी।

      3. फेस आईडी को अलविदा और टच आईडी की वापसी

        शायद आप यकीन न करें, लेकिन इस फोन को सुपर-स्लिम बनाने के चक्कर में एप्पल अपनी सबसे बड़ी पहचान 'Face ID' को हटा सकता है। जगह की कमी के कारण इसमें साइड बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर (Touch ID) दिया जा सकता है। यह आईफोन लवर्स के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन फोन को पतला रखने के लिए शायद यह जरूरी भी है।

        4. सुपरफास्ट A20 Pro चिप की पावर

          सिर्फ दिखने में ही नहीं, यह फोन स्पीड के मामले में भी बिजली जैसा होगा। इसमें एप्पल की अगली जनरेशन वाली A20 Pro चिप होगी। यही प्रोसेसर आने वाले iPhone 18 Pro मॉडल्स में भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी चाहे आप वीडियो एडिटिंग करें या भारी गेम्स खेलें, यह फोन कहीं भी नहीं रुकेगा। हालांकि, पतला होने की वजह से इसमें वेपर कूलिंग चेंबर शायद न मिले, इसलिए एप्पल इसे ठंडा रखने के लिए किसी नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है।

          5. कीमत और लॉन्चिंग कब?

            अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, यह आएगा कब और कितने का होगा? खबर है कि इसे सितंबर 2026 में iPhone 18 सीरीज के साथ लॉन्च किया जा सकता है। रही बात कीमत की, तो यह थोड़ा डराने वाला हो सकता है। अमेरिका में इसकी संभावित कीमत $2,400 यानी भारतीय रुपयों में करीब 2,15,000 रुपये के आसपास हो सकती है।

            एप्पल का यह फोल्डेबल आईफोन उन लोगों के लिए होगा जो टेक्नोलॉजी के साथ-साथ एक स्टेटस सिंबल भी चाहते हैं। अब देखना यह है कि 2026 में जब यह बाजार में आएगा, तो सैमसंग और गूगल इसकी बराबरी कैसे करते हैं।

