दुनिया का सबसे स्लिम फोल्ड फोन? iPhone Air से भी पतला होगा Apple का मुड़ने वाला फोन, जानें 5 खास फीचर्स

Apple Foldable iPhone (Image: Macrumors)
Apple Foldable iPhone: स्मार्टफोन की दुनिया में पिछले कुछ समय से एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था, आखिर एप्पल अपना फोल्डेबल आईफोन कब लाएगा? अब तक सैमसंग और गूगल जैसे ब्रांड्स इस रेस में काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन एप्पल की तरफ से आ रही ताजा रिपोर्ट्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर है कि एप्पल सिर्फ एक मुड़ने वाला फोन ही नहीं ला रहा, बल्कि वह इसे अब तक का सबसे स्लिम डिवाइस बनाने की तैयारी में है।
दावा किया जा रहा है कि यह फोल्डेबल फोन एप्पल के सबसे पतले माने जाने वाले iPhone Air से भी ज्यादा स्लिम होगा। आइए जानते हैं इस आने वाले जादुई फोन की वो 5 बड़ी बातें, जो इसे मार्केट में सबसे अलग बनाएंगी।
एप्पल इस फोन को बुक-स्टाइल डिजाइन में ला रहा है। यानी यह ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि किसी किताब की तरह साइड से खुलेगा। दावा है कि खुलने के बाद यह सिर्फ 5.6 मिलीमीटर से भी कम पतला होगा। इसके साथ ही यह सैमसंग और गूगल के फोल्डेबल फोन को मोटाई के मामले में कड़ी टक्कर देने वाला है।
इस फोन में आपको दो डिस्प्ले मिलेंगे। बाहर की तरफ एक 5.25 इंच की ओलेड स्क्रीन होगी, जिसे आप नॉर्मल फोन की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे ही आप इसे खोलेंगे, आपके सामने 7.8 इंच की एक बड़ी स्क्रीन होगी, जो आईपैड मिनी जैसा अहसास कराएगी। दोनों ही स्क्रीन पर 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग बेहद स्मूथ रहेगी।
शायद आप यकीन न करें, लेकिन इस फोन को सुपर-स्लिम बनाने के चक्कर में एप्पल अपनी सबसे बड़ी पहचान 'Face ID' को हटा सकता है। जगह की कमी के कारण इसमें साइड बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर (Touch ID) दिया जा सकता है। यह आईफोन लवर्स के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन फोन को पतला रखने के लिए शायद यह जरूरी भी है।
सिर्फ दिखने में ही नहीं, यह फोन स्पीड के मामले में भी बिजली जैसा होगा। इसमें एप्पल की अगली जनरेशन वाली A20 Pro चिप होगी। यही प्रोसेसर आने वाले iPhone 18 Pro मॉडल्स में भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी चाहे आप वीडियो एडिटिंग करें या भारी गेम्स खेलें, यह फोन कहीं भी नहीं रुकेगा। हालांकि, पतला होने की वजह से इसमें वेपर कूलिंग चेंबर शायद न मिले, इसलिए एप्पल इसे ठंडा रखने के लिए किसी नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है।
अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, यह आएगा कब और कितने का होगा? खबर है कि इसे सितंबर 2026 में iPhone 18 सीरीज के साथ लॉन्च किया जा सकता है। रही बात कीमत की, तो यह थोड़ा डराने वाला हो सकता है। अमेरिका में इसकी संभावित कीमत $2,400 यानी भारतीय रुपयों में करीब 2,15,000 रुपये के आसपास हो सकती है।
एप्पल का यह फोल्डेबल आईफोन उन लोगों के लिए होगा जो टेक्नोलॉजी के साथ-साथ एक स्टेटस सिंबल भी चाहते हैं। अब देखना यह है कि 2026 में जब यह बाजार में आएगा, तो सैमसंग और गूगल इसकी बराबरी कैसे करते हैं।
