दुनिया का सबसे स्लिम फोल्ड फोन? iPhone Air से भी पतला होगा Apple का मुड़ने वाला फोन, जानें 5 खास फीचर्स

Apple Foldable iPhone: स्मार्टफोन की दुनिया में पिछले कुछ समय से एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था, आखिर एप्पल अपना फोल्डेबल आईफोन कब लाएगा? अब तक सैमसंग और गूगल जैसे ब्रांड्स इस रेस में काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन एप्पल की तरफ से आ रही ताजा रिपोर्ट्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर है कि एप्पल सिर्फ एक मुड़ने वाला फोन ही नहीं ला रहा, बल्कि वह इसे अब तक का सबसे स्लिम डिवाइस बनाने की तैयारी में है।