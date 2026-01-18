18 जनवरी 2026,

रविवार

टेक्नोलॉजी

Republic Day Sale 2026: 20 हजार से कम में मिल रहे हैं ये दमदार 5G फोन, ऐसे बचाएं एक्स्ट्रा पैसे

Republic Day Sale 2026 शुरू हो चुकी है। जानें 20,000 से कम में मिलने वाले बेहतरीन 5G स्मार्टफोन, SBI कार्ड ऑफर्स और एक्स्ट्रा बचत करने के आसान तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 18, 2026

Republic Day Sale 2026

Republic Day Sale 2026 (Image: IQOO)

Republic Day Sale 2026: गणतंत्र दिवस की आहट के साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में हलचल शुरू हो गई है। अमेजन ने अपनी सालाना 'ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026' का आगाज कर दिया है। अगर आप लंबे समय से अपना पुराना फोन बदलने की सोच रहे थे या एक किफायती 5G स्मार्टफोन की तलाश में थे, तो यह सेल आपके लिए एक बढ़िया मौका साबित हो सकता है। सेल के दौरान बजट सेगमेंट यानी 20,000 रुपये से कम की कैटेगरी में कई धांसू डील्स देखने को मिल रही हैं।

बजट में फिट और फीचर्स में हिट हैं ये टॉप स्मार्टफोन्स

इस बार सेल में सैमसंग (Samsung), रेडमी (Redmi) और रियलमी (Realme) जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स ने अपने पिटारे खोल दिए हैं।

iQOO Z10R 5G: अगर आपको परफॉरमेंस पसंद है, तो iQOO का यह मॉडल अब 18,499 रुपये में मिल रहा है, जबकि इसकी असली कीमत 23,499 रुपये थी। यानी सीधे तौर पर 5,000 रुपये की बचत।

Samsung Galaxy M17 5G: सैमसंग के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। 16,499 रुपये वाला यह फोन अब सेल में मात्र 12,499 रुपये में उपलब्ध है।

Redmi और Realme: इसके अलावा रेडमी 13 5G और रियलमी नार्जो 80 लाइट 5G जैसे मॉडल्स पर भी आकर्षक डिस्काउंट और डील्स दी जा रही हैं।

मोबाइल का नामलिस्ट प्राइसऑफर के बाद कीमत
Samsung Galaxy M17 5G16,499 रुपये12,499 रुपये
iQOO Z10R 5G23,499 रुपये18,499 रुपये
Realme Narzo 80 Lite 5G14,499 रुपये11,499 रुपये
Redmi 13 5G19,999 रुपये12,499 रुपये
Samsung Galaxy M3635,999 रुपये15,999 रुपये
Realme Narzo 90x 5G16,999 रुपये12,749 रुपये
iQOO Z10 Lite 5G14,999 रुपये10,999 रुपये
Amazon Great Republic Day Sale 2026: 20,000 से कम में बेस्ट स्मार्टफोन डील्स

जेब पर बोझ कम करने के स्मार्ट तरीके

सिर्फ फोन की कीमत कम होना ही काफी नहीं है, आप कुछ और तरीकों से भी इस सेल में एक्स्ट्रा पैसे बचा सकते हैं।

अमेजन ने इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ हाथ मिलाया है। अगर आप खरीदारी के लिए SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। वहीं, जो लोग Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उन्हें 5 प्रतिशत तक का कैशबैक भी मिलेगा।

पैसे बचाने का एक और शानदार तरीका एक्सचेंज ऑफर है। आप अपना पुराना फोन देकर नए फोन की कीमत को और भी कम कर सकते हैं। साथ ही, कई फोंस पर कूपन डिस्काउंट और बिना ब्याज वाली ईएमआई (No-cost EMI) के विकल्प भी मौजूद हैं, ताकि आपकी जेब पर एक साथ बड़ा बोझ न पड़े।

देखा जाए तो 2026 की यह सेल उन लोगों के लिए एक ठोस अवसर है जो कम कीमत में लेटेस्ट 5G टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। बस ध्यान रहे कि कोई भी डील फाइनल करने से पहले बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज की शर्तें अच्छी तरह जरूर जांच लें।

1 करोड़ व्यूज और लाखों की कमाई… क्या वाकई YouTube बना सकता है आपको करोड़पति? जानें पूरा सच
टेक्नोलॉजी
YouTube earning for 1 crore views

18 Jan 2026 12:52 pm

