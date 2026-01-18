Republic Day Sale 2026: 20 हजार से कम में मिल रहे हैं ये दमदार 5G फोन, ऐसे बचाएं एक्स्ट्रा पैसे

Republic Day Sale 2026: गणतंत्र दिवस की आहट के साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में हलचल शुरू हो गई है। अमेजन ने अपनी सालाना 'ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026' का आगाज कर दिया है। अगर आप लंबे समय से अपना पुराना फोन बदलने की सोच रहे थे या एक किफायती 5G स्मार्टफोन की तलाश में थे, तो यह सेल आपके लिए एक बढ़िया मौका साबित हो सकता है। सेल के दौरान बजट सेगमेंट यानी 20,000 रुपये से कम की कैटेगरी में कई धांसू डील्स देखने को मिल रही हैं।