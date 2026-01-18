Republic Day Sale 2026: 20 हजार से कम में मिल रहे हैं ये दमदार 5G फोन, ऐसे बचाएं एक्स्ट्रा पैसे

Republic Day Sale 2026 (Image: IQOO)
Republic Day Sale 2026: गणतंत्र दिवस की आहट के साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में हलचल शुरू हो गई है। अमेजन ने अपनी सालाना 'ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026' का आगाज कर दिया है। अगर आप लंबे समय से अपना पुराना फोन बदलने की सोच रहे थे या एक किफायती 5G स्मार्टफोन की तलाश में थे, तो यह सेल आपके लिए एक बढ़िया मौका साबित हो सकता है। सेल के दौरान बजट सेगमेंट यानी 20,000 रुपये से कम की कैटेगरी में कई धांसू डील्स देखने को मिल रही हैं।
इस बार सेल में सैमसंग (Samsung), रेडमी (Redmi) और रियलमी (Realme) जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स ने अपने पिटारे खोल दिए हैं।
iQOO Z10R 5G: अगर आपको परफॉरमेंस पसंद है, तो iQOO का यह मॉडल अब 18,499 रुपये में मिल रहा है, जबकि इसकी असली कीमत 23,499 रुपये थी। यानी सीधे तौर पर 5,000 रुपये की बचत।
Samsung Galaxy M17 5G: सैमसंग के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। 16,499 रुपये वाला यह फोन अब सेल में मात्र 12,499 रुपये में उपलब्ध है।
Redmi और Realme: इसके अलावा रेडमी 13 5G और रियलमी नार्जो 80 लाइट 5G जैसे मॉडल्स पर भी आकर्षक डिस्काउंट और डील्स दी जा रही हैं।
|मोबाइल का नाम
|लिस्ट प्राइस
|ऑफर के बाद कीमत
|Samsung Galaxy M17 5G
|16,499 रुपये
|12,499 रुपये
|iQOO Z10R 5G
|23,499 रुपये
|18,499 रुपये
|Realme Narzo 80 Lite 5G
|14,499 रुपये
|11,499 रुपये
|Redmi 13 5G
|19,999 रुपये
|12,499 रुपये
|Samsung Galaxy M36
|35,999 रुपये
|15,999 रुपये
|Realme Narzo 90x 5G
|16,999 रुपये
|12,749 रुपये
|iQOO Z10 Lite 5G
|14,999 रुपये
|10,999 रुपये
सिर्फ फोन की कीमत कम होना ही काफी नहीं है, आप कुछ और तरीकों से भी इस सेल में एक्स्ट्रा पैसे बचा सकते हैं।
अमेजन ने इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ हाथ मिलाया है। अगर आप खरीदारी के लिए SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। वहीं, जो लोग Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उन्हें 5 प्रतिशत तक का कैशबैक भी मिलेगा।
पैसे बचाने का एक और शानदार तरीका एक्सचेंज ऑफर है। आप अपना पुराना फोन देकर नए फोन की कीमत को और भी कम कर सकते हैं। साथ ही, कई फोंस पर कूपन डिस्काउंट और बिना ब्याज वाली ईएमआई (No-cost EMI) के विकल्प भी मौजूद हैं, ताकि आपकी जेब पर एक साथ बड़ा बोझ न पड़े।
देखा जाए तो 2026 की यह सेल उन लोगों के लिए एक ठोस अवसर है जो कम कीमत में लेटेस्ट 5G टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। बस ध्यान रहे कि कोई भी डील फाइनल करने से पहले बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज की शर्तें अच्छी तरह जरूर जांच लें।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग