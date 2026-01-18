1 करोड़ व्यूज और लाखों की कमाई… क्या वाकई YouTube बना सकता है आपको करोड़पति? जानें पूरा सच

YouTube earning for 1 crore views: आज के दौर में हर दूसरे युवा के हाथ में स्मार्टफोन है और आंखों में एक सफल YouTuber बनने का सपना है। लोगों को लगता है कि बस एक वीडियो वायरल हुआ और रातों-रात किस्मत बदल जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी वीडियो पर 1 करोड़ यानी 10 मिलियन व्यूज आते हैं, तो क्रिएटर के बैंक खाते में असल में कितना पैसा पहुंचता है? सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन सच यह है कि यह कमाई कई पेचीदा गणित पर टिकी होती है। चलिए, आज इस पूरी कमाई का कच्चा-चिट्ठा आसान भाषा में समझते हैं।