YouTube Earning: अब पुराने धुंधले वीडियो भी करेंगे कमाई! यूट्यूब के ये 5 फीचर्स बदल देंगे गेम

यही पर यूट्यूब का नया जादू काम आएगा। यूट्यूब एक नया AI टूल ला रहा है। यह टूल आपके पुराने, कम रेजोल्यूशन वाले वीडियो को अपने आप अपस्केल कर देगा। यानी, आपका पुराना धुंधला वीडियो अपने आप HD या 4K क्वालिटी जैसा साफ हो जाएगा। इसका सीधा फायदा ये है कि आपका रद्दी हो चुका पुराना कंटेंट फिर से नया दिखेगा। उसे टीवी की बड़ी स्क्रीन पर भी साफ देखा जा सकेगा, मतलब पुराने वीडियो पर फिर से व्यूज और विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे।