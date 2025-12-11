फालतू चैनलों का खर्च अब बंद! YouTube ला रहा है नया सिस्टम, सिर्फ अपनी पसंद का कंटेंट देखें और पैसे बचाएं

Youtube TV New Plans 2026: अगर आप भी केबल या DTH के भारी-भरकम मंथली बिल से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। हममे से ज्यादातर लोग अक्सर सोचते हैं कि जिन चैनलों को मैं देखता ही नहीं, उनके पैसे क्यों दूं? ऐसे में थोड़ी राहत भरी खबर है। YouTube ने टीवी देखने के तरीके को बदलने का फैसला किया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि साल 2026 की शुरुआत में अपने टीवी सर्विस (YouTube TV) को नया रूप देने जा रही है, जिसका फायदा दर्शकों की जेब और उनकी पसंद को होगा।