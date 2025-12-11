11 दिसंबर 2025,

टेक्नोलॉजी

फालतू चैनलों का खर्च अब बंद! YouTube ला रहा है नया सिस्टम, सिर्फ अपनी पसंद का कंटेंट देखें और पैसे बचाएं

Youtube TV New Plans 2026: यूट्यूब टीवी देखने का अंदाज बदलने जा रहा है। कंपनी 10 से ज्यादा नए थीम्ड पैकेज ला रही है, जिससे अब आपको फालतू चैनलों के पैसे नहीं देने होंगे, पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 11, 2025

Youtube TV New Plans 2026

Youtube TV New Plans 2026 (Image: YT Blog)

Youtube TV New Plans 2026: अगर आप भी केबल या DTH के भारी-भरकम मंथली बिल से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। हममे से ज्यादातर लोग अक्सर सोचते हैं कि जिन चैनलों को मैं देखता ही नहीं, उनके पैसे क्यों दूं? ऐसे में थोड़ी राहत भरी खबर है। YouTube ने टीवी देखने के तरीके को बदलने का फैसला किया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि साल 2026 की शुरुआत में अपने टीवी सर्विस (YouTube TV) को नया रूप देने जा रही है, जिसका फायदा दर्शकों की जेब और उनकी पसंद को होगा।

Youtube TV के नए प्लान में क्या होंगे बदलाव?

बुधवार को जारी एक ब्लॉग पोस्ट में YouTube ने बताया कि अब सबके लिए एक जैसा प्लान थोपने के बजाय, वह दर्शकों को आजादी देने जा रहा है। 2026 की शुरुआत में YouTube TV पर 10 से ज्यादा नए पैकेज लॉन्च किए जाएंगे। ये पैकेज पूरी तरह से आपके इंट्रेस्ट पर आधारित होंगे।

इसे आसान भाषा में ऐसे समझें - अगर आपको सिर्फ फिल्में पसंद हैं, तो आप एंटरटेनमेंट वाला पैक लें। अगर घर में बच्चे हैं, तो फैमिली पैक चुनें। और अगर आप सिर्फ खबरें देखना चाहते हैं, तो न्यूज पैकेज लें। कुल मिलकर इसका मतलब यह है कि पैसे सिर्फ उसी कंटेंट के देंगे जो आप वास्तव में देखना चाहते हैं।

खेल प्रेमियों के लिए खास स्पोर्ट्स प्लान

इस बदलाव में सबसे ज्यादा ध्यान स्पोर्ट्स फैंस पर दिया गया है। YouTube एक डेडीकेटेड स्पोर्ट्स प्लान लेकर आ रहा है। इस प्लान में खेल प्रेमियों को अलग-अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें ESPN के सभी नेटवर्क, NBC स्पोर्ट्स, FS1 और नया ESPN अनलिमिटेड शामिल होगा।

इसके साथ ही, दर्शक अपनी जरूरत के हिसाब से NFL संडे टिकट और रेडजोन जैसे प्रीमियम एड-ऑन भी जोड़ सकेंगे। अच्छी बात यह है कि इन नए और छोटे पैकेजों में भी YouTube TV के बेहतरीन फीचर्स जैसे अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग (DVR) और एक साथ कई स्क्रीन पर मैच देखने की सुविधा मिलती रहेगी।

क्या पुराना प्लान बंद हो जाएगा?

इसका जवाब 'नहीं' है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें टीवी पर सर्फिंग करना और 100 से ज्यादा चैनल रखना पसंद है तो आपके लिए मौजूदा मेन प्लान (Base Plan) पहले की तरह ही चलता रहेगा। कंपनी का मकसद पुराने विकल्पों को खत्म करना नहीं है बल्कि उन लोगों को नए विकल्प देना है जो मौजूदा प्लान्स से खुश नहीं हैं।

YouTube Recap: आ रहा नया फीचर

इन नए प्लान्स की घोषणा के साथ ही YouTube ने अपना पहला YouTube Recap फीचर भी शुरू कर दिया है। जैसे Spotify साल के अंत में बताता है कि आपने कौन से गाने सुने हैं वैसे ही अब YouTube आपको बताएगा कि पिछले एक साल में आपने किस तरह के वीडियो सबसे ज्यादा देखे। कंपनी के मुताबिक, भारत में यूजर्स को यह फीचर इसी हफ्ते के अंत तक दिखना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर, 2025 में टीवी देखने का अनुभव काफी बदलने वाला है।

Google Photos Video Editing Features

