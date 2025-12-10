YouTube Shorts Se Paise Kaise Kamaye: सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर होने से नहीं मिलेगा पैसा, 90 दिनों वाला ये नियम जानना है जरूरी

YouTube Shorts Se Paise Kaise Kamaye (Image: YT Blog)
YouTube Shorts Se Paise Kaise Kamaye: क्या आप भी रातों-रात फेमस होने और पैसा कमाने के लिए YouTube Shorts बना रहे हैं? अगर आपको लगता है कि सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा छूते ही आपके बैंक खाते में पैसे आने लगेंगे, तो आप गलतफहमी में हैं।
यूट्यूब का नया मोनेटाइजेशन (Monetization) मॉडल सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि क्वालिटी मांगता है। 1000 सब्सक्राइबर्स तो सिर्फ एंट्री टिकट है असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। आइए समझते हैं कमाई का वो गणित जो नए क्रिएटर्स को अक्सर पता ही नहीं होता है।
यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम (YPP) में एंट्री के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स होना अनिवार्य है लेकिन यह काफी नहीं है। सबसे बड़ी शर्त टाइमिंग की है।
आपको पिछले 90 दिनों (3 महीने) के अंदर अपने शॉर्ट्स पर 1 करोड़ (10 Million) व्यूज लाने होंगे।
अगर आपके सब्सक्राइबर 1 लाख भी हैं, लेकिन पिछले 3 महीने में व्यूज कम हैं तो कमाई का मीटर चालू नहीं होगा।
लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स की कमाई में बड़ा फर्क है। शॉर्ट्स में विज्ञापनों से होने वाली कुल कमाई का 45% हिस्सा ही क्रिएटर को मिलता है। लेकिन यहां एक पेंच है, वह म्यूजिक लाइसेंस है।
अगर आप अपने वीडियो में बॉलीवुड गाने या कॉपीराइट म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं तो कमाई का एक बड़ा हिस्सा उस म्यूजिक कंपनी को फीस के तौर पर चला जाएगा।
बचा हुआ पैसा क्रिएटर पूल में जाता है और वहां से व्यूज के हिसाब से आपको 45% मिलता है।
बहुत से क्रिएटर्स इंस्टाग्राम रील्स को सीधा उठाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं। यूजर्स को यह जानना जरूरी है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम अब स्मार्ट हो गया है।
अगर वीडियो पर किसी और ऐप का लोगो (Watermark) है तो वह मोनेटाइज नहीं होगा।
नकली व्यूज (Bots) या किसी फिल्म की क्लिप काटकर डालने पर आपको एक रुपया नहीं मिलेगा। यूट्यूब केवल ओरिजिनल कंटेंट को ही पैसा देगा।
मान लीजिए आपने सारी शर्तें पूरी कर लीं, फिर भी पैसा नहीं आया तो इसकी वजह एक छोटी सी सेटिंग हो सकती है। कमाई शुरू करने के लिए YPP का हिस्सा बनने के बाद आपको Shorts Monetization Module को मैन्युअली स्वीकार करना पड़ता है। जिस दिन आप इसे स्वीकार करेंगे, व्यूज की गिनती और पैसे उसी दिन से जुड़ेंगे। पुराने व्यूज का पैसा नहीं मिलेगा।
साल 2025-26 में अगर यूट्यूब से कमाई करनी है, तो सिर्फ लिप-सिंक करने से काम नहीं चलेगा। ट्रेंडिग टॉपिक्स पर 15 से 30 सेकंड की वीडियो (ओरिजिनल कंटेंट) बनाएं जिसमें पहले 3 सेकंड में हुक होना चाहिए साथ ही डेली 3 से 5 शॉर्ट्स डालें। कॉपी-पेस्ट से बचें और म्यूजिक का इस्तेमाल समझदारी से करें।
