YouTube Shorts Se Paise Kaise Kamaye: सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर होने से नहीं मिलेगा पैसा, 90 दिनों वाला ये नियम जानना है जरूरी

मान लीजिए आपने सारी शर्तें पूरी कर लीं, फिर भी पैसा नहीं आया तो इसकी वजह एक छोटी सी सेटिंग हो सकती है। कमाई शुरू करने के लिए YPP का हिस्सा बनने के बाद आपको Shorts Monetization Module को मैन्युअली स्वीकार करना पड़ता है। जिस दिन आप इसे स्वीकार करेंगे, व्यूज की गिनती और पैसे उसी दिन से जुड़ेंगे। पुराने व्यूज का पैसा नहीं मिलेगा।