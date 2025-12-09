9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

टेक्नोलॉजी

SMS भेजना तुरंत बंद करें! FBI की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन, जानिए क्यों अब सुरक्षित नहीं है आपका इनबॉक्स

FBI Warning: क्या आप भी SMS भेजकर खुद को खतरे में डाल रहे हैं? FBI ने दी बड़ी चेतावनी। जानिए क्यों साधारण टेक्स्ट मैसेज सुरक्षित नहीं है और WhatsApp एक बेहतर विकल्प है।

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 09, 2025

FBI Warning For Smartphone Users

FBI Warning For Smartphone Users (Image: Gemini)

FBI Warning: हम और आप दिन भर में न जाने कितने SMS भेजते हैं। कभी दोस्तों को, कभी परिवार को, तो कभी बैंक के काम के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका भेजा गया एक साधारण सा SMS हैकर्स और साइबर अपराधियों के लिए खुली तिजोरी जैसा है? अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी FBI और साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CISA ने जो चेतावनी जारी की है। उसने दुनिया भर के मोबाइल यूजर्स की नींद उड़ा दी है।

अगर आप आज भी जरूरी बातें या निजी जानकारी SMS के जरिए भेज रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। जानिए क्यों दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियां आपको SMS छोड़कर WhatsApp या Signal पर शिफ्ट होने की सलाह दे रही हैं।

SMS मतलब 'बिना लिफाफे की चिट्ठी'

तकनीकी भाषा में समझें तो साधारण SMS एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को सपोर्ट नहीं करता है। इसे ऐसे समझिए - अगर आप किसी को WhatsApp पर मैसेज भेजते हैं, तो वह एक बंद लिफाफे की तरह जाता है जिसे सिर्फ भेजने वाला और पढ़ने वाला ही खोल सकता है। यही एन्क्रिप्शन है। लेकिन, जब आप SMS भेजते हैं तो वह एक पोस्टकार्ड की तरह होता है। रस्ते में उसे टेलीकॉम कंपनी, सरकारें और थोड़ी सी तकनीक जानने वाला कोई भी हैकर आसानी से पढ़ सकता है।

FBI ने क्यों बजाई खतरे की घंटी?

FBI और अमेरिका की साइबर एजेंसी CISA ने चेतावनी दी है कि साइबर अपराधी अब बेहद हाई-टेक हो गए हैं।

इंटरसेप्ट करना आसान: चूंकि SMS एन्क्रिप्टेड नहीं होते, हैकर्स नेटवर्क में सेंध लगाकर आपके मैसेज बीच में ही पढ़ सकते हैं या बदल सकते हैं।

यूरोप के नए नियम: यूरोप में नए कानूनों के तहत गैर-एन्क्रिप्टेड मैसेज (जैसे SMS) को स्कैन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपकी निजी बातें निजी नहीं रह जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने इसे प्राइवेसी पर हमला बताया है।

Android और iPhone की लड़ाई में पिस रहा यूजर

समस्या तब और बढ़ जाती है जब एक Android यूजर एक iPhone यूजर को मैसेज भेजता है। Apple ने अभी तक पूरी तरह से नए RCS प्रोटोकॉल को नहीं अपनाया है। इसका नतीजा यह होता है कि दो अलग-अलग फोन के बीच भेजा गया मैसेज पुराने और असुरक्षित नेटवर्क से होकर गुजरता है। यही वो कमजोर कड़ी है जिसका फायदा अपराधी उठा सकते हैं।

तो अब क्या करें, क्या है समाधान?

FBI और साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि अब समय आ गया है कि हम अपनी डिजिटल आदतों को बदलें।

WhatsApp या Signal का इस्तेमाल करें: ये ऐप्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देते हैं। यानी अगर कंपनी खुद भी चाहे, तो आपके मैसेज नहीं पढ़ सकती है।

RCS मैसेजिंग: अगर आप Android यूजर हैं तो Google Messages का RCS फीचर ऑन रखें, लेकिन ध्यान रहे कि यह तभी पूरी तरह सुरक्षित है जब सामने वाला भी इसका इस्तेमाल कर रहा हो।

आज के डिजिटल दौर में आपका डेटा ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पुराने जमाने का SMS अब सुरक्षित नहीं है। इसलिए, अगली बार कोई भी पर्सनल जानकारी, पासवर्ड या जरूरी बात भेजने से पहले सोच… कहीं आप बंद लिफाफे की जगह खुला पोस्टकार्ड तो नहीं भेज रहे?

