SMS भेजना तुरंत बंद करें! FBI की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन, जानिए क्यों अब सुरक्षित नहीं है आपका इनबॉक्स

तकनीकी भाषा में समझें तो साधारण SMS एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को सपोर्ट नहीं करता है। इसे ऐसे समझिए - अगर आप किसी को WhatsApp पर मैसेज भेजते हैं, तो वह एक बंद लिफाफे की तरह जाता है जिसे सिर्फ भेजने वाला और पढ़ने वाला ही खोल सकता है। यही एन्क्रिप्शन है। लेकिन, जब आप SMS भेजते हैं तो वह एक पोस्टकार्ड की तरह होता है। रस्ते में उसे टेलीकॉम कंपनी, सरकारें और थोड़ी सी तकनीक जानने वाला कोई भी हैकर आसानी से पढ़ सकता है।