WhatsApp का नया फीचर: अब 13 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट पर रहेगा माता-पिता का कंट्रोल

WhatsApp Parent Managed Accounts: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप (WhatsApp) ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया फीचर पेश किया है। इस फीचर का नाम ‘Parent-Managed Accounts’ है, जिसे खास तौर पर 13 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए तैयार किया गया है। इसके जरिए माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के व्हाट्सएप अकाउंट की गतिविधियों और प्राइवेसी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकेंगे।