Poco X8 Pro Launch Date: इस दिन आएगा Poco का नया पावरफुल फोन, कंपनी ने किया बड़ा खुलासा

लीक्स के अनुसार Poco X8 Pro में 6.59 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। वहीं इस फोन में 50MP डुअल कैमरा सेटअप और 6500mAh बैटरी मिल सकती है। बताया जा रहा है की यह फोन 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ ही Poco X8 Pro Max में 6.83 इंच का बड़ा OLED डिस्प्ले और लगभग 8500mAh बैटरी मिलने की उम्मीद है, जिससे फोन का बैटरी बैकअप बेहतर हो सकता है।