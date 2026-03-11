LPG Gas Cylinders: भारत गैस, इंडेन या HP, अगर डीलर नहीं दे रहा गैस तो इन नंबरों पर करें शिकायत

दरअसल, ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़े तनाव के कारण होर्मुज स्ट्रेट से कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगी है। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही गैस वितरण को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत घरेलू उपयोग, CNG और PNG जैसे सेक्टर को 100% गैस सप्लाई देने का फैसला किया गया है।