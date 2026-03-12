12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च: जानें कीमत, स्पेसिफिकेशन और सेल डेट

iQOO Z11x 5G India Launch: 7,200mAh बैटरी, 50MP कैमरा और Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर के साथ लॉन्च। जानें कीमत, फीचर्स और सेल की पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 12, 2026

iQOO Z11x 5G India Launch

iQOO Z11x 5G India Launch (Image: iQOO)

iQOO Z11x 5G India Launch: चीन की स्मार्टफोन कंपनी iQOO ने भारत में अपना नया मिड-रेंज 5G स्मार्टफोन iQOO Z11x 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन कंपनी की Z11 सीरीज का नया मॉडल है और इसे दमदार बैटरी, तेज प्रोसेसर और 5G कनेक्टिविटी के साथ पेश किया गया है।

नए स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 120Hz डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक यह फोन जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

iQOO Z11x 5G की कीमत और उपलब्धता

भारत में iQOO Z11x 5G की शुरुआती कीमत 18,999 रुपये रखी गई है। यह फोन तीन स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा।

वेरिएंट (RAM + स्टोरेज)कीमत
6GB + 128GB18,999 रुपये
8GB + 128GB20,999 रुपये
8GB + 256GB22,999 रुपये

कंपनी ग्राहकों को Axis Bank और SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है।

यह स्मार्टफोन 16 मार्च को दोपहर 12 बजे से Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फोन को Prismatic Green और Titan Black कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है।

iQOO Z11x 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

नए स्मार्टफोन में बड़ा डिस्प्ले और दमदार हार्डवेयर दिया गया है।

फीचरविवरण
डिस्प्ले6.76 इंच LCD डिस्प्ले
रिफ्रेश रेट120Hz
पीक ब्राइटनेस1200 निट्स तक
ऑपरेटिंग सिस्टमAndroid 16 आधारित OriginOS 6
OS अपडेट2 साल
सिक्योरिटी अपडेट4 साल
प्राइमरी कैमरा50MP
बोकेह कैमरा2MP
फ्रंट कैमरा32MP
बैटरी7200mAh
चार्जिंग44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

फोन में MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें 2.6GHz तक की क्लॉक स्पीड वाले परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं।

फोन में 8GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G और 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C पोर्ट, GPS, GLONASS, Galileo और BeiDou सपोर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और IP68 व IP69 रेटिंग भी दी गई है।

डिजाइन और वजन

फोन का डिजाइन स्लिम रखा गया है और इसका वजन करीब 219 ग्राम है। इसकी मोटाई लगभग 8.4mm बताई गई है।

कुल मिलाकर iQOO Z11x 5G उन यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो मिड-रेंज बजट में लंबी बैटरी लाइफ, 5G कनेक्टिविटी और दमदार परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

12 Mar 2026 03:19 pm

Hindi News / Technology / iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च: जानें कीमत, स्पेसिफिकेशन और सेल डेट

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

लैपटॉप खरीदने वालों के लिए झटका: आने वाले महीनों में 35% तक बढ़ सकती हैं कीमतें

Laptop Price Increase 2026
टेक्नोलॉजी

WhatsApp का नया फीचर: अब 13 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट पर रहेगा माता-पिता का कंट्रोल

WhatsApp Parent Managed Accounts
टेक्नोलॉजी

LPG संकट का असर: गैस की कमी से बढ़ी इंडक्शन चूल्हों की मांग, कई शहरों में स्टॉक खत्म

LPG Cylinder Shortage
टेक्नोलॉजी

Poco X8 Pro Launch Date: इस दिन आएगा Poco का नया पावरफुल फोन, कंपनी ने किया बड़ा खुलासा

Poco X8 Pro Launch Date
टेक्नोलॉजी

Xiaomi 17 Series India Launch: 89,999 रुपये से शुरू, क्या इस कीमत पर iPhone और Samsung को टक्कर दे पाएगा?

Xiaomi 17 Series India Launch
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.