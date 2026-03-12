iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च: जानें कीमत, स्पेसिफिकेशन और सेल डेट

iQOO Z11x 5G India Launch (Image: iQOO)
iQOO Z11x 5G India Launch: चीन की स्मार्टफोन कंपनी iQOO ने भारत में अपना नया मिड-रेंज 5G स्मार्टफोन iQOO Z11x 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन कंपनी की Z11 सीरीज का नया मॉडल है और इसे दमदार बैटरी, तेज प्रोसेसर और 5G कनेक्टिविटी के साथ पेश किया गया है।
नए स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 120Hz डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक यह फोन जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
भारत में iQOO Z11x 5G की शुरुआती कीमत 18,999 रुपये रखी गई है। यह फोन तीन स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा।
|वेरिएंट (RAM + स्टोरेज)
|कीमत
|6GB + 128GB
|18,999 रुपये
|8GB + 128GB
|20,999 रुपये
|8GB + 256GB
|22,999 रुपये
कंपनी ग्राहकों को Axis Bank और SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है।
यह स्मार्टफोन 16 मार्च को दोपहर 12 बजे से Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फोन को Prismatic Green और Titan Black कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है।
नए स्मार्टफोन में बड़ा डिस्प्ले और दमदार हार्डवेयर दिया गया है।
|फीचर
|विवरण
|डिस्प्ले
|6.76 इंच LCD डिस्प्ले
|रिफ्रेश रेट
|120Hz
|पीक ब्राइटनेस
|1200 निट्स तक
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 16 आधारित OriginOS 6
|OS अपडेट
|2 साल
|सिक्योरिटी अपडेट
|4 साल
|प्राइमरी कैमरा
|50MP
|बोकेह कैमरा
|2MP
|फ्रंट कैमरा
|32MP
|बैटरी
|7200mAh
|चार्जिंग
|44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
फोन में MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें 2.6GHz तक की क्लॉक स्पीड वाले परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं।
फोन में 8GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है।
कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G और 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C पोर्ट, GPS, GLONASS, Galileo और BeiDou सपोर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और IP68 व IP69 रेटिंग भी दी गई है।
फोन का डिजाइन स्लिम रखा गया है और इसका वजन करीब 219 ग्राम है। इसकी मोटाई लगभग 8.4mm बताई गई है।
कुल मिलाकर iQOO Z11x 5G उन यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो मिड-रेंज बजट में लंबी बैटरी लाइफ, 5G कनेक्टिविटी और दमदार परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग