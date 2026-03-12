iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च: जानें कीमत, स्पेसिफिकेशन और सेल डेट

iQOO Z11x 5G India Launch: चीन की स्मार्टफोन कंपनी iQOO ने भारत में अपना नया मिड-रेंज 5G स्मार्टफोन iQOO Z11x 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन कंपनी की Z11 सीरीज का नया मॉडल है और इसे दमदार बैटरी, तेज प्रोसेसर और 5G कनेक्टिविटी के साथ पेश किया गया है।