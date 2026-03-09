Samsung Galaxy M17e 5G इस दिन होगा लॉन्च, 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले के साथ आएगा फोन

Samsung Galaxy M17e 5G India Launch: स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग एक और नया डिवाइस उतारने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने अपने आने वाले फोन Samsung Galaxy M17e 5G की लॉन्च डेट की पुष्टि कर दी है। यह फोन 17 मार्च को भारत में पेश किया जाएगा। कंपनी इसे खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर ला रही है जो लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बड़ी स्क्रीन और स्मूद परफॉर्मेंस वाला फोन चाहते हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह स्मार्टफोन बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और नए सॉफ्टवेयर फीचर्स के साथ आएगा।