Honeycomb Cooling Pad vs Grass: कूलर के लिए कौन सी जाली है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लें दोनों के नफा-नुकसान

Honeycomb Cooling Pad vs Grass (Image: Gemini)
Honeycomb Cooling Pad vs Grass: गर्मी के मौसम में एयर कूलर घरों में ठंडक का सस्ता और लोकप्रिय साधन माना जाता है। कूलर की ठंडी हवा काफी हद तक उसके कूलिंग पैड पर निर्भर करती है। अगर कूलिंग पैड सही हो और अच्छी तरह से पानी सोख सके, तो कूलर तेज गर्मी में भी बेहतर ठंडक दे सकता है। बाजार में आम तौर पर कूलर के लिए दो तरह के कूलिंग पैड मिलते हैं। हनीकॉम्ब पैड और घास (खस) वाले पैड। दोनों के अपने फायदे और कुछ कमियां होती हैं। इसलिए कूलर के लिए पैड चुनने से पहले इनके बारे में जानना जरूरी है।
पारंपरिक कूलरों में लंबे समय से घास या खस से बने कूलिंग पैड का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये पैड प्राकृतिक घास और धागों से तैयार किए जाते हैं और कम कीमत में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
हनीकॉम्ब कूलिंग पैड अपेक्षाकृत आधुनिक डिजाइन वाले होते हैं। ये आमतौर पर सेल्यूलोज सामग्री से बनाए जाते हैं और इनका ढांचा मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। इसी डिजाइन की वजह से इन्हें हनीकॉम्ब पैड कहा जाता है।
कूलर के लिए कौन सा पैड बेहतर रहेगा, यह आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है। अगर आप कम खर्च में तुरंत ठंडक चाहते हैं और पैड को समय-समय पर बदलने में परेशानी नहीं है, तो घास वाले पैड अच्छा विकल्प हो सकते हैं।
वहीं अगर आप ज्यादा टिकाऊ और बेहतर डिजाइन वाला कूलिंग पैड चाहते हैं और बजट थोड़ा ज्यादा है, तो हनीकॉम्ब पैड बेहतर साबित हो सकते हैं। कूलर की क्षमता, पानी की गुणवत्ता और उपयोग की स्थिति को ध्यान में रखकर सही पैड चुनना ज्यादा फायदेमंद रहता है।
