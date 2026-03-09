Honeycomb Cooling Pad vs Grass: कूलर के लिए कौन सी जाली है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लें दोनों के नफा-नुकसान

Honeycomb Cooling Pad vs Grass: गर्मी के मौसम में एयर कूलर घरों में ठंडक का सस्ता और लोकप्रिय साधन माना जाता है। कूलर की ठंडी हवा काफी हद तक उसके कूलिंग पैड पर निर्भर करती है। अगर कूलिंग पैड सही हो और अच्छी तरह से पानी सोख सके, तो कूलर तेज गर्मी में भी बेहतर ठंडक दे सकता है। बाजार में आम तौर पर कूलर के लिए दो तरह के कूलिंग पैड मिलते हैं। हनीकॉम्ब पैड और घास (खस) वाले पैड। दोनों के अपने फायदे और कुछ कमियां होती हैं। इसलिए कूलर के लिए पैड चुनने से पहले इनके बारे में जानना जरूरी है।