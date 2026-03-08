IND vs NZ Final: सिर्फ 44 रुपये में मोबाइल पर देखें लाइव मैच, जानिए JioHotstar के सस्ते रिचार्ज प्लान

IND vs NZ Final 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। क्रिकेट फैंस इस बड़े मैच को लाइव देखने के लिए अलग-अलग विकल्प तलाश रहे हैं। भारत में इस मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप पर उपलब्ध है। हालांकि इसके लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है।