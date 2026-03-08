IND vs NZ Final: सिर्फ 44 रुपये में मोबाइल पर देखें लाइव मैच, जानिए JioHotstar के सस्ते रिचार्ज प्लान

IND vs NZ Final 2026 (Image: Gemini)
IND vs NZ Final 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। क्रिकेट फैंस इस बड़े मैच को लाइव देखने के लिए अलग-अलग विकल्प तलाश रहे हैं। भारत में इस मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप पर उपलब्ध है। हालांकि इसके लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है।
अगर आपके पास अभी जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो टेलीकॉम कंपनियों के कुछ सस्ते रिचार्ज प्लान के जरिए भी यह सुविधा मिल सकती है। कुछ प्लान ऐसे हैं जिनकी कीमत काफी कम है और इनमें डेटा के साथ ऐप का एक्सेस भी दिया जाता है।
Vodafone Idea यानी Vi अपने ग्राहकों के लिए एक कम कीमत वाला क्रिकेट पैक ऑफर करता है। 44 रुपये के इस रिचार्ज में सीमित डेटा के साथ जियोहॉटस्टार का मोबाइल एक्सेस दिया जाता है।
इस पैक में लगभग 1GB डेटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 1 दिन की होती है। हालांकि इससे मिलने वाला ऐप एक्सेस एक निश्चित अवधि तक उपयोग किया जा सकता है। यह उन यूजर्स के लिए विकल्प हो सकता है जो कम कीमत में मैच देखना चाहते हैं।
Bharti Airtel भी जियोहॉटस्टार एक्सेस के साथ क्रिकेट पैक ऑफर करता है। करीब 100 रुपये के इस प्लान में लगभग 6GB डेटा और करीब 30 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है। इसके साथ जियोहॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन भी शामिल होता है।
Reliance Jio के ग्राहकों के लिए भी करीब 100 रुपये का एक पैक उपलब्ध है। इसमें लगभग 5GB डेटा और करीब 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस रिचार्ज के साथ जियोहॉटस्टार मोबाइल एक्सेस भी दिया जाता है।
अगर आपके फोन में पहले से पर्याप्त इंटरनेट डेटा है, तो आप सीधे ऐप के जरिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जियोहॉटस्टार का मोबाइल प्लान लगभग 79 रुपये से शुरू होता है।
ऐसे में यूजर्स अपनी जरूरत और इंटरनेट डेटा के अनुसार अलग-अलग विकल्प चुन सकते हैं और भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले का लाइव आनंद ले सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग