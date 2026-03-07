Aadhaar Update Rules 2026: आधार में नाम और जन्मतिथि बदलने की तय है सीमा, जान लें कितनी बार मिलेगा मौका

Aadhaar Update Rules 2026: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। आधार अब केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय और डिजिटल पहचान का आधार है। ऐसे में सुरक्षा और डेटा की शुद्धता बनाए रखने के लिए UIDAI ने नाम, जन्मतिथि (DOB) और जेंडर में सुधार के लिए लाइफटाइम लिमिट तय की है।