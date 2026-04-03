Induction Cooktop Safety: क्या इंडक्शन इस्तेमाल करना सुरक्षित है? हालिया इंडक्शन ब्लास्ट की घटना के बाद जानिए सही तरीका

आपको ये जानना होगा की इंडक्शन पर हर बर्तन काम नहीं करता। इसके लिए खास तरह के बर्तन की जरूरत होती है।

ऐसे में सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बर्तन इंडक्शन के लिए सही है या नहीं? इसका एक आसान तरीका है- अगर बर्तन के नीचे चुम्बक चिपक जाता है, तो वह इंडक्शन पर काम करेगा। स्टील और आयरन के बर्तन आमतौर पर इंडक्शन पर सही रहते हैं, जबकि एल्युमिनियम और कांच के बर्तन काम नहीं करते।