6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Induction Cooktop Safety: क्या इंडक्शन इस्तेमाल करना सुरक्षित है? हालिया इंडक्शन ब्लास्ट की घटना के बाद जानिए सही तरीका

Induction Cooktop Safety: इंडक्शन इस्तेमाल सुरक्षित है, लेकिन सही उपयोग जरूरी, गलत तरीके से खतरा बढ़ सकता है। इंडक्शन कुकटॉप सेफ है या नहीं ये अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nikhil Parmar

Apr 02, 2026

Induction Cooktop Safety

Induction Cooktop Safety Image Source: ChatGpt

Induction Cooktop Safety: एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच लोग तेजी से इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकटॉप की ओर जा रहे हैं। क्योंकि इसका उपयोग करना आसान भी है और खर्च भी कम ही है इसलिए इसकी मांग बढ़ी है, लेकिन हाल ही में मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में हुई इंडक्शन ब्लास्ट की घटना ने सबको चौंका दिया है। इंडक्शन कुकटॉप सेफ है या नहीं ये अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

Induction Blast Case India: क्या हुआ नरसिंहपुर में?

मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के खैरीनाका इलाके में एक घर में खाना बनाते समय इंडक्शन कुकटॉप में ब्लास्ट होने की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार उस समय रसोई में महिला और बच्चे मौजूद थे। जब खाना बन गया और महिला ने इंडक्शन से बर्तन को उतारा तो इंडक्शन में ब्लास्ट हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई।

Induction Cooktop Use Guide: कैसे करें सही इस्तेमाल

इंडक्शन कुकटॉप का सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। कुछ बेसिक नियमों का पालन करके आप इसे सुरक्षित तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इन छोटे-छोटे नियमों से बड़े जोखिम से बचा जा सकता है-

  • कभी भी खाली बर्तन इंडक्शन पर न रखें
  • हमेशा सही प्रीसेट मोड का इस्तेमाल करें
  • अगर तापमान की जानकारी नहीं है, तो प्रीसेट मोड पर ही कुकिंग करें
  • टाइमर का उपयोग करें, इससे तय समय बाद इंडक्शन खुद बंद हो जाता है
  • खाना बनाते समय मशीन को बिना निगरानी के न छोड़ें
  • सबसे जरूरी है, यूजर्स मैन्युअल को अच्छे से पढ़ लें

Induction Compatible Utensils: कौन से बर्तन सही हैं

आपको ये जानना होगा की इंडक्शन पर हर बर्तन काम नहीं करता। इसके लिए खास तरह के बर्तन की जरूरत होती है।
ऐसे में सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बर्तन इंडक्शन के लिए सही है या नहीं? इसका एक आसान तरीका है- अगर बर्तन के नीचे चुम्बक चिपक जाता है, तो वह इंडक्शन पर काम करेगा। स्टील और आयरन के बर्तन आमतौर पर इंडक्शन पर सही रहते हैं, जबकि एल्युमिनियम और कांच के बर्तन काम नहीं करते।

Induction Safety Tips India: किन बातों का रखें ध्यान

  • इंडक्शन को समतल जगह पर रखें
  • पानी या गीले हाथ से इस्तेमाल न करें
  • वायर और प्लग की स्थिति समय-समय पर जांचते रहें
  • ओवरलोडेड बिजली सॉकेट का उपयोग न करें

Induction vs Gas Safety: क्या है ज्यादा सुरक्षित

इंडक्शन कुकटॉप को आमतौर पर गैस से सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें खुली आग नहीं होती। लेकिन गलत उपयोग या लापरवाही करने से खतरा हो सकता है। इंडक्शन कुकटॉप एक सुरक्षित और आसान विकल्प है, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

बिना LPG Gas Cylinder KYC नहीं मिलेगा सिलेंडर, घर बैठे फोन से ऐसे करें Aadhar e-KYC
टेक्नोलॉजी
LPG Gas Cylinder KYC

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Apr 2026 09:24 pm

Published on:

02 Apr 2026 09:06 pm

Hindi News / Technology / Induction Cooktop Safety: क्या इंडक्शन इस्तेमाल करना सुरक्षित है? हालिया इंडक्शन ब्लास्ट की घटना के बाद जानिए सही तरीका

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Suzuki Burgman Street 125 Launch India: नए अपडेट्स के साथ दूसरी जनरेशन भारत में लॉन्च, कीमत 1.01 लाख से शुरू

Suzuki Burgman Street 125
टेक्नोलॉजी

Which AC Is Best in India: स्प्लिट, विंडो या पोर्टेबल, आपके घर के लिए सही कौन सा?

Which AC Is Best in India
टेक्नोलॉजी

Vivo V70 FE Launch India: बड़ी बैटरी और 200MP कैमरे के साथ मिड-रेंज में नया विकल्प

Vivo V70 FE Launch India
टेक्नोलॉजी

Redmi Note 15 SE 5G: भारत में लॉन्च नया स्मार्टफोन, 19,999 से शुरू, दमदार बैटरी और डिस्प्ले के साथ मिलेगा

Redmi Note 15 SE 5G
टेक्नोलॉजी

Vi 5G India: अब बिना SIM बदले मिलेगा 5G, 133 शहरों तक नेटवर्क विस्तार

Vi 5G India
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.