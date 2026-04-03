Induction Cooktop Safety: क्या इंडक्शन इस्तेमाल करना सुरक्षित है? हालिया इंडक्शन ब्लास्ट की घटना के बाद जानिए सही तरीका

Induction Cooktop Safety Image Source: ChatGpt
Induction Cooktop Safety: एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच लोग तेजी से इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकटॉप की ओर जा रहे हैं। क्योंकि इसका उपयोग करना आसान भी है और खर्च भी कम ही है इसलिए इसकी मांग बढ़ी है, लेकिन हाल ही में मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में हुई इंडक्शन ब्लास्ट की घटना ने सबको चौंका दिया है। इंडक्शन कुकटॉप सेफ है या नहीं ये अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।
मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के खैरीनाका इलाके में एक घर में खाना बनाते समय इंडक्शन कुकटॉप में ब्लास्ट होने की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार उस समय रसोई में महिला और बच्चे मौजूद थे। जब खाना बन गया और महिला ने इंडक्शन से बर्तन को उतारा तो इंडक्शन में ब्लास्ट हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई।
इंडक्शन कुकटॉप का सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। कुछ बेसिक नियमों का पालन करके आप इसे सुरक्षित तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इन छोटे-छोटे नियमों से बड़े जोखिम से बचा जा सकता है-
आपको ये जानना होगा की इंडक्शन पर हर बर्तन काम नहीं करता। इसके लिए खास तरह के बर्तन की जरूरत होती है।
ऐसे में सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बर्तन इंडक्शन के लिए सही है या नहीं? इसका एक आसान तरीका है- अगर बर्तन के नीचे चुम्बक चिपक जाता है, तो वह इंडक्शन पर काम करेगा। स्टील और आयरन के बर्तन आमतौर पर इंडक्शन पर सही रहते हैं, जबकि एल्युमिनियम और कांच के बर्तन काम नहीं करते।
इंडक्शन कुकटॉप को आमतौर पर गैस से सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें खुली आग नहीं होती। लेकिन गलत उपयोग या लापरवाही करने से खतरा हो सकता है। इंडक्शन कुकटॉप एक सुरक्षित और आसान विकल्प है, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है।
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