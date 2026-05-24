AI Models Income: न छुट्टी, न बीमारी, न कोई स्कैंडल… बॉलीवुड स्टार्स से ज्यादा कमा रहे ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, छह अरब डॉलर का बाजार

ब्राजील की चर्चित वर्चुअल इन्फ्लुएंसर लू डू मगालू ने पिछले वर्ष 25 लाख डॉलर से ज्यादा की कमाई की, तो अमेरिका की लिल मिक्वेला नाम की वर्चुअल मॉडल फैशन ब्रांड्स के साथ काम कर हर पोस्ट से करीब 20 हजार डॉलर कमाती है। भारत की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर क्यारा भी तेजी से लोकप्रिय हुई है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनियां इन डिजिटल चेहरों को इसलिए पसंद कर रही हैं, क्योंकि इन पर पूरा नियंत्रण रहता है और विज्ञापन लागत भी घटती है।