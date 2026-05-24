24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Top 5 Richest Female YouTubers: श्रुति आनंद से लेकर निशा मधुलिका तक… जानिए भारत की सबसे अमीर महिला क्रिएटर्स की कमाई

Richest Female YouTubers in India: सोशल मीडिया अब महिलाओं के लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि करोड़ों की कमाई और नई पहचान का जरिया बन चुका है। श्रुति अर्जुन आनंद, निशा मधुलिका, कोमल पांडे, सबा इब्राहिम और प्राजक्ता कोली जैसी भारतीय महिला क्रिएटर्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए करोड़ों का कारोबार खड़ा कर चुकी हैं। जानिए भारत की सबसे अमीर महिला यूट्यूबर्स की नेटवर्थ और उनकी सफलता की कहानी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

May 24, 2026

Top 5 Richest Female YouTubers in India

Top 5 Richest Female YouTubers in India (AI Image)

Top 5 Richest Female YouTubers in India: कभी केवल टाइमपास या शौक माने जाने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन ने अब महिलाओं के लिए करोड़ों की कमाई और नई पहचान का रास्ता खोल दिया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म ने खासकर भारतीय महिलाओं को घर बैठे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने का मौका दिया है। आज कई महिला क्रिएटर्स न सिर्फ सोशल मीडिया स्टार हैं, बल्कि सफल बिजनेस वुमन और ब्रांड भी बन चुकी हैं।

कुकिंग, ब्यूटी, फैशन, कॉमेडी और लाइफस्टाइल कंटेंट के जरिए ये महिला क्रिएटर्स करोड़ों की कमाई कर रही हैं। आइए जानते हैं भारत की टॉप 5 सबसे अमीर महिला यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के बारे में।

1. श्रुति अर्जुन आनंद - करीब 45 करोड़ रुपये

    भारत की सबसे सफल ब्यूटी और फैशन यूट्यूबर्स में शामिल श्रुति अर्जुन आनंद ने अपने चैनल की शुरुआत ब्यूटी टिप्स और DIY वीडियोज से की थी। आज उनके कई यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। ब्रांड डील, फैशन प्रमोशन और खुद के डिजिटल बिजनेस से वह करोड़ों की कमाई कर रही हैं।

    2. निशा मधुलिका - करीब 43 करोड़ रुपये

      निशा मधुलिका भारतीय यूट्यूब जगत की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक हैं। उन्होंने 50 साल की उम्र में यूट्यूब पर कुकिंग चैनल शुरू किया था। आज उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और वह भारत की सबसे लोकप्रिय फूड क्रिएटर्स में गिनी जाती हैं। उनकी कमाई विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन और कुकिंग कंटेंट से होती है।

      3. कोमल पांडे - करीब 30 करोड़ रुपये

        फैशन और स्टाइल कंटेंट के लिए मशहूर कोमल पांडे सोशल मीडिया की सबसे चर्चित इंफ्लुएंसर्स में शामिल हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। फैशन ब्रांड्स, प्रमोशनल कैंपेन और डिजिटल कोलैबोरेशन से उनकी आय करोड़ों में पहुंच चुकी है।

        4. सबा इब्राहिम - करीब 17 करोड़ रुपये

          टीवी अभिनेता शोएब इब्राहिम की बहन और सोशल मीडिया क्रिएटर सबा इब्राहिम ने व्लॉगिंग के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। उनके फैमिली व्लॉग्स और लाइफस्टाइल वीडियोज को लाखों लोग देखते हैं। यूट्यूब एड रेवेन्यू और ब्रांड डील्स उनकी आय का प्रमुख स्रोत हैं।

          5. प्राजक्ता कोली - करीब 16 करोड़ रुपये

            ‘MostlySane’ नाम से मशहूर प्राजक्ता कोली भारत की सबसे लोकप्रिय डिजिटल क्रिएटर्स में शामिल हैं। उन्होंने कॉमेडी वीडियोज से शुरुआत की थी, लेकिन अब वे फिल्मों, वेब सीरीज और बड़े अंतरराष्ट्रीय अभियानों तक पहुंच चुकी हैं। सोशल मीडिया के साथ-साथ एक्टिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी कमाई लगातार बढ़ रही है।

            फॉलोअर्स के आधार पर कितनी होती है कमाई?

            सोशल मीडिया इंडस्ट्री में कमाई फॉलोअर्स और एंगेजमेंट के आधार पर तय होती है। इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को एक पोस्ट के लिए हजारों से लेकर लाखों रुपये तक मिलते हैं।

            इन्फ्लुएंसर कैटेगरीफॉलोअर्सप्रति पोस्ट अनुमानित कमाई
            नैनो इन्फ्लुएंसर1K-10K फॉलोअर्स2,000 - 7,000 रुपये
            माइक्रो इन्फ्लुएंसर10K-100K फॉलोअर्स7,000 - 40,000 रुपये
            मिड-टियर इन्फ्लुएंसर100K-500K फॉलोअर्स40,000 - 1.5 लाख रुपये
            मैक्रो इन्फ्लुएंसर500K-1M फॉलोअर्स1.5 लाख - 3.5 लाख रुपये
            मेगा इन्फ्लुएंसर1M+ फॉलोअर्स3.5 लाख - 10 लाख रुपये तक

            सोशल मीडिया बना महिलाओं के लिए बड़ा अवसर

            विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का बड़ा अवसर दिया है। खासकर छोटे शहरों और गांवों की महिलाएं अब घर बैठे कंटेंट बनाकर अच्छी कमाई कर रही हैं।

            इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलोअर्स के आधार पर क्रिएटर्स लाखों रुपये तक प्रति पोस्ट कमाते हैं। वहीं कई महिलाएं सोशल मीडिया को डिजिटल बिजनेस मॉडल में बदल चुकी हैं।

            चुनौतियां भी कम नहीं

            हालांकि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में सफलता के साथ चुनौतियां भी हैं। ऑनलाइन ट्रोलिंग, एल्गोरिदम पर निर्भरता और अनिश्चित आय जैसी समस्याएं महिला क्रिएटर्स के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

            इसके बावजूद सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने, पहचान बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का एक नया मंच दिया है।

            ये भी पढ़ें

            Marco Rubio India Visit: क्या अगले कुछ महीनों में भारत-अमेरिका के बीच होने वाली हैं बड़ी घोषणाएं? रूबियो ने दिए बड़े संकेत
            राष्ट्रीय
            Marco Rubio India Visit

            खबर शेयर करें:

            Published on:

            24 May 2026 04:17 am

            Hindi News / National News / Top 5 Richest Female YouTubers: श्रुति आनंद से लेकर निशा मधुलिका तक… जानिए भारत की सबसे अमीर महिला क्रिएटर्स की कमाई

            बड़ी खबरें

            View All

            राष्ट्रीय

            ट्रेंडिंग

            AI Models Income: न छुट्टी, न बीमारी, न कोई स्कैंडल… बॉलीवुड स्टार्स से ज्यादा कमा रहे ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, छह अरब डॉलर का बाजार

            Virtual Influencer Market
            राष्ट्रीय

            Power Crisis: भीषण गर्मी से पावर ग्रिड पर भारी दबाव, देश में बिजली की खपत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 270.82 गीगावाट पहुंची मांग

            India Power Demand
            राष्ट्रीय

            Mental Health Crisis: भारत में 123% बढ़ी एंग्जायटी, युवाओं में तेजी से गहराता मानसिक संकट, लैंसेट की रिपोर्ट में डरावने आंकड़े

            Mental Health in India
            राष्ट्रीय

            Marco Rubio India Visit: क्या अगले कुछ महीनों में भारत-अमेरिका के बीच होने वाली हैं बड़ी घोषणाएं? रूबियो ने दिए बड़े संकेत

            Marco Rubio India Visit
            राष्ट्रीय

            चीन कोयला खदान हादसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि, अब तक 90 श्रमिकों की हो चुकी है मौत

            pm modi on mining accident in china
            राष्ट्रीय
            Play Store

            DOWNLOAD ON

            Play Store

            App Store

            DOWNLOAD ON

            App Store

            TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
            Patrika Site Logo

            Trending Topics

            Rashifal

            T20 World Cup 2026

            PM Narendra Modi

            Top Categories

            राष्ट्रीय

            मनोरंजन

            स्वास्थ्य

            राजस्थान

            मध्य प्रदेश

            Legal

            Grievance Policy

            Privacy Policy

            Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

            This website follows the DNPA’s code of conduct

            Code of Conduct

            About Us

            RSS

            Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.