Top 5 Richest Female YouTubers: श्रुति आनंद से लेकर निशा मधुलिका तक… जानिए भारत की सबसे अमीर महिला क्रिएटर्स की कमाई

Top 5 Richest Female YouTubers in India: कभी केवल टाइमपास या शौक माने जाने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन ने अब महिलाओं के लिए करोड़ों की कमाई और नई पहचान का रास्ता खोल दिया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म ने खासकर भारतीय महिलाओं को घर बैठे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने का मौका दिया है। आज कई महिला क्रिएटर्स न सिर्फ सोशल मीडिया स्टार हैं, बल्कि सफल बिजनेस वुमन और ब्रांड भी बन चुकी हैं।