कॉकरोच जनता पार्टी पर 3 दिन में 3 बड़े अटैक, इंस्टाग्राम हैक होने के बाद अब वेबसाइट भी गायब

पहले ट्विटर, फिर वेबसाइट और अब इंस्टाग्राम। तीन दिन में प्लेटफॉर्म पर तीन बड़े हमले हुए। युवा वर्ग में ये चर्चा तेज है कि असहमति को कुचला जा रहा है। सीजेपी जैसे छोटे व्यंग्य पेज को भी इतनी तेजी से टारगेट करना कई लोगों को हैरान कर रहा है।