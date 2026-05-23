‘टेंशन मत लीजिए, देश में तेल की कमी नहीं’: पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ने के बाद इंडियन ऑयल ने दिया जवाब

Petrol Diesel Price Today: भारत में शनिवार को पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हो गया है। पिछले 9 दिनों में तीसरी बार तेल के दाम बढ़े है। तीन बार में तेल के दाम में 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ईंधन महंगा हो जाने से आम जनता में काफी नाराजगी है। इसी बीच खबर सामने आई की कुछ जगहों पर पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिल रहा था। वहीं कुछ पंपों के पर गाड़ियों की लंबी लाइन गई। देश में तेल की कमी की खबरों पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) का बयान सामने आया है। आईओसी ने शनिवार कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की ओवरऑल कोई कमी नहीं है। हालांकि कुछ पेट्रोल पंपों पर सप्लाई में दिक्कतें आई है, जो अस्थाई है।