बंगाल पर दिल्ली से धन-वर्षा! पहले ही दौरे में केवल एक मंत्रालय से शुभेन्दु अधिकारी ले आए 39000 करोड़ की मंजूरी

9 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेन्दु अधिकारी 22 मई की रात दिल्ली पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में बंगाल के आर्थिक विकास, उद्योग संवर्धन, रोजगार सृजन और केंद्र की योजनाओं को तेजी से लागू करने का पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। अधिकारी ने स्वयं सोशल मीडिया पर लिखा, 'प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि बंगाल का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।