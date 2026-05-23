भारत की हरित ऊर्जा को चाहिए चीन जैसा सुपर ग्रिड, बेहतर ट्रांसमिशन नेटवर्क सबसे बड़ी मांग

भारत (India) की लगातार बढ़ती बिजली की मांग और इसकी आपूर्ति के लिए तैयार हो रही ग्रीन एनर्जी (Green Energy) क्षमता की राह में एक बड़ी बाधा है ट्रांसमिशन नेटवर्क। इसकी कमी के चलते सौर ऊर्जा पार्कों में बिजली उत्पादन में कटौती भी करनी पड़ रही है। दूसरी ओर चीन (China) अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और ग्रीन एनर्जी को उत्पादन से उपयोग तक पहुंचाने के लिए सुपर ग्रिड विकसित कर रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सचिव ने भी इसकी ज़रूरत बताई थी।