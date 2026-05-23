भारत में महंगा तो पाकिस्तान में सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, जानें नई कीमतें

आपको बता दें कि लगातार दूसरे सप्ताह में पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में कटौती हुई है। इससे पहले पिछले हफ्ते में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 5 रुपये कम हुई थी। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम भले ही कमा हो गए है, लेकिन अभी तक ईंधन के दाम आसमान छू रहे है। ईरान और अमेरिका जंग के बाद सरकार ने शुरू में 6 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतें 55 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी थीं। इसके बाद 2 अप्रैल को 43 प्रतिशत पेट्रोल के दाम और 55 प्रतिशत डीजल के दाम बढ़ाने का ऐलान हुआ था।