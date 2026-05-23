23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत में महंगा तो पाकिस्तान में सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, जानें नई कीमतें

Petrol Diesel Rate Today: ईरान-अमेरिका जंग की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के दाम आसमान छू रहे है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

May 23, 2026

Petrol Diesel Price

Petrol Diesel Price

Petrol Diesel Price: भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे है। बीते 9 दिनों में तीसरी बार तेल की कीमतों बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपये बढ़ा दिए हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने शनिवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। इसी बीच खबर आ रही है कि भारत के पड़ोसी मुल्‍क पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में कटौती की गइ है। हालांकि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे है। ऐसे में पाक की जनता के लिए यह हल्की राहत है।

पाकिस्‍तान में 6 रुपये सस्‍ता हुआ पेट्रोल और डीजल

पाकिस्तान सरकार ने महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देने हुए पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का ऐलान किया है। वहीं हाई स्पीड डीजल के दाम 6.80 रुपये कम किए है। पाक सरकार के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, पेट्रोल की नई कीमत 403.78 रुपये प्रति लीटर और डीजल 402.78 रुपये हो गया है। कटौती के बाद नई कीमतें 23 मई से लागू हो गई है। तेल के दाम कम होते ही पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारे लग गई।

पेट्रोल-डीजल के दाम में रिकॉर्ड उछाल

आपको बता दें कि लगातार दूसरे सप्ताह में पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में कटौती हुई है। इससे पहले पिछले हफ्ते में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 5 रुपये कम हुई थी। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम भले ही कमा हो गए है, लेकिन अभी तक ईंधन के दाम आसमान छू रहे है। ईरान और अमेरिका जंग के बाद सरकार ने शुरू में 6 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतें 55 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी थीं। इसके बाद 2 अप्रैल को 43 प्रतिशत पेट्रोल के दाम और 55 प्रतिशत डीजल के दाम बढ़ाने का ऐलान हुआ था।

देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

भारत ने तीसरी बार तेल की कीमतें बढ़ने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने शनिवार को कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की ओवरऑल कोई कमी नहीं है। आईओसी ने एक बयान में कहा कि यह छोटी-छोटी दिक्कतें कुछ क्षेत्रों में मांग और आपूर्ति के असंतुलन तथा बिक्री के बदलते पैटर्न की वजह से हुई हैं। कंपनी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और इन अलग-अलग समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है, ताकि ग्राहकों को बिना रुकावट ईंधन मिलता रहे।

ये भी पढ़ें

Modi Cabinet Scorecard: मोदी कैबिनेट का स्कोरकार्ड जारी, कौन सा मंत्रालय बेस्ट?
राष्ट्रीय
modi cabinet

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 May 2026 01:13 pm

Published on:

23 May 2026 01:09 pm

Hindi News / National News / भारत में महंगा तो पाकिस्तान में सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, जानें नई कीमतें

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

10 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, क्या कह रही है देश की जनता

Petrol Diesel Price Hike
राष्ट्रीय

बंगाल पर दिल्ली से धन-वर्षा! पहले ही दौरे में केवल एक मंत्रालय से शुभेन्दु अधिकारी ले आए 39000 करोड़ की मंजूरी

CM Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

भारत की हरित ऊर्जा को चाहिए चीन जैसा सुपर ग्रिड, बेहतर ट्रांसमिशन नेटवर्क सबसे बड़ी मांग

Indian green energy needs China like super grid
राष्ट्रीय

बिलख-बिलख कर रोते रहे बुजुर्ग मां-बाप, बेल्ट से पीटता रहा बेटा, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

Accused G Srinivas
राष्ट्रीय

अब्दुल रजाक ने कभी बनाया था सेना के लिए बंकर, अब घर पर चला सरकारी बुलडोजर, 80 की उम्र में फिर हुए बेघर

house demolished Sidhra area in Jammu
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.