बिलख-बिलख कर रोते रहे बुजुर्ग मां-बाप, बेल्ट से पीटता रहा बेटा, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, जी श्रीनिवास अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद माता-पिता ने 21 मई को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को 60 दिनों की जेल की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स इसकी कड़ी आलोचना कर रहे है।