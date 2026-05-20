सड़क पर चल रही महिला पर अचानक हमला, लड़के ने उठा दिए उसके कपड़े, घटना सीसीटीवी में कैद

नरसिंगी पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। इंस्पेक्टर जी हरि कृष्णा रेड्डी ने बताया कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पीछा करने और महिला की मर्यादा का अपमान करने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान करने के लिए इलाके के 50 से 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच टीम आरोपी की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए अलग-अलग कैमरों के फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम देख रही है। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए विशेष टीम लगातार काम कर रही है।