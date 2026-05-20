केरल कैबिनेट में विभागों का बंटवारा! CM VD सतीशन ने अपने पास रखा खजाना, जानें किसे मिला कौन सा मंत्रालय?

Chief Minister VD Satheesan Cabinet Ministers: केरल सरकार ने बुधवार को नए मंत्रिमंडल में विभागों के आवंटन की घोषणा कर दी है। केरल लोक भवन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने वित्त, कानून, सामान्य प्रशासन और बंदरगाह सहित 35 विभागों का प्रभार अपने पास रखा है। मुख्यमंत्री कई प्रमुख प्रशासनिक और नीति संबंधी विभागों की देखरेख भी करेंगे, जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय के भीतर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्तियां समेकित हो जाएंगी।