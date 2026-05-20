जॉर्जिया मेलोनी को PM नरेंद्र मोदी का टॉफी देना नहीं आया राहुल गांधी को रास, पोस्ट शेयर कर कसा तंज

प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे थे। रोम पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात मेलोनी के साथ डिनर पर हुई। दोनों नेताओं ने कई वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह भारत-इटली मित्रता को और मजबूत करने को लेकर औपचारिक वार्ता का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने कालीज़ीयम का भी दौरा किया। यह ऐतिहासिक स्थल दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन एम्फीथिएटर में गिना जाता है। मोदी ने वहां की तस्वीरें और अनुभव भी साझा किए। इटली में भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।