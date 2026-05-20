तमिलनाडु में नया बवाल, CM बनने के 1 हफ्ते बाद ही लेफ्ट ने विजय को दी वार्निंग, क्यों सपोर्ट वापस लेने की कही बात?

दूसरी तरफ, टीवीके के मंत्री आधव अर्जुन ने मुख्यमंत्री विजय का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीएम चाहते हैं कि कैबिनेट एक परिवार की तरह काम करे। जो पार्टियां सरकार को समर्थन दे रही हैं, उन्हें कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।