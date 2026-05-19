‘जल्द गिरेगी विजय की सरकार’, चुनावों में हार के बाद स्टालिन का बड़ा दावा, पार्टी से कहा चुनावों के लिए तैयार रहे

द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम प्रमुख स्टालिन ने जिला सचिवों के साथ बैठक में कहा कि पार्टी को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि DMK पहले भी चुनावी हार के बाद मजबूत वापसी करती रही है। स्टालिन ने कहा कि हार अस्थायी है। मौजूदा सरकार कभी भी गिर सकती है। हमें चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विधानसभा चुनाव 2029 लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी हार की जिम्मेदारी खुद लेते हुए कहा कि वह पार्टी की विफलता के लिए जवाबदेही स्वीकार करते हैं।