RG Kar रेप-मर्डर केस में बड़ा अपडेट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अस्पताल के संदिग्ध इलाकों को सील करने का दिया आदेश

संदीप घोष इस केस में पहले से ही विवादों में हैं। न सिर्फ रेप-मर्डर मामले में उनका नाम जुड़ा है बल्कि अस्पताल में करोड़ों रुपये के घोटाले का भी आरोप है। कोर्ट ने खास तौर पर उनके ऑफिस और चैंबर को सील करने का निर्देश दिया है ताकि कोई सबूत छिप न सके या खराब न हो।