‘आंखें मूंदे बैठा है चुनाव आयोग,100 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार’, EC पर फिर भड़की TMC, जहांगीर खान पर भी रखा पक्ष



टीएमसी ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर पोस्ट लिखकर चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। टीएमसी ने कहा कि 4 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से, अकेले फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिन-दहाड़े डरा-धमकाकर पार्टी के कई दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें बंद कर दिया गया और उन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। चुनाव आयोग पर बोलते हुए टीएमसी ने कहा कि इतना सबकुछ होने के बावजूद चुनाव आयोग बार-बार शिकायतें मिलने पर भी आंखें मूंदे बैठा है।