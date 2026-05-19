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‘जब तक सरकार नहीं बदली, देश का अस्तित्व नहीं बचेगा’: राहुल गांधी ने दी चेतावनी

Rahul Gandhi: विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को जागना होगा और जागरूक होना होगा।

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भारत

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Shaitan Prajapat

May 19, 2026

rahul gandhi

राहुल गांधी (X/@RahulGandhi)

Rahul Gandhi Attacks the Central Government: विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद ने मंगलवार को आम जनता से राजनीतिक वास्तविकताओं से पूरी तरह अवगत होने का आग्रह किया। उन्होने जोर देकर कहा कि जब तक नागरिक सक्रिय रूप से वर्तमान केंद्र सरकार को नहीं बदलते, तब तक देश 'जीवित' नहीं रह सकता।

छोटे किसान हो जाएंगे बर्बाद

कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि जन जागरूकता की कमी से MGNREGA जैसे ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का पूर्णतः विघटन हो जाएगा और छोटे किसानों की आर्थिक बर्बादी होगी, जबकि देश के शीर्ष नेता कॉरपोरेट सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

'सरकार को नहीं बदला गया, तो यह देश नहीं टिकेगा'

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को जागना होगा और जागरूक होना होगा। जब तक इस सरकार को नहीं बदला गया, तब तक यह देश नहीं टिकेगा। MGNREGA खत्म हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे और गरीब लोग खत्म हो जाएंगे।

जीएसटी के नाम पर धन की हेराफेरी

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि पहले लोग अपनी घरेलू बचत अपने घरों में ही रखते थे; लेकिन मोदी ने अब वह पैसा छीनकर अडानी और अंबानी के खास चहेतों को सौंप दिया है, सीधे आपकी जेबों से पैसा निकालकर। वे जीएसटी के नाम पर धन की हेराफेरी कर रहे हैं।

इसलिए बढ़ें पेट्रोल-डीजल के दाम

कांग्रेस नेता ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ने के बाद, जिस क्षेत्र से हमें ईंधन की महत्वपूर्ण आपूर्ति मिलती है, ईरान ने उन आपूर्तियों को रोक दिया, जिससे देश भर में पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई। पीएम मोदी लोगों को पेट्रोल और डीजल बचाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सलाह देते हैं। फिर भी ठीक अगले दिन पीएम मोदी स्वयं विदेश चले जाते हैं। देश पर एक भीषण आर्थिक संकट मंडरा रहा है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा समाज के कमजोर वर्गों और भारत के किसानों को भुगतना पड़ेगा।

आपको बता दें कि मंगलवार को सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि करने के बाद, देश भर के लोगों ने कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर अपनी निराशा व्यक्त की।

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Prashant Kishor

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Published on:

19 May 2026 04:52 pm

Hindi News / National News / ‘जब तक सरकार नहीं बदली, देश का अस्तित्व नहीं बचेगा’: राहुल गांधी ने दी चेतावनी

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