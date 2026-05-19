‘जब तक सरकार नहीं बदली, देश का अस्तित्व नहीं बचेगा’: राहुल गांधी ने दी चेतावनी

कांग्रेस नेता ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ने के बाद, जिस क्षेत्र से हमें ईंधन की महत्वपूर्ण आपूर्ति मिलती है, ईरान ने उन आपूर्तियों को रोक दिया, जिससे देश भर में पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई। पीएम मोदी लोगों को पेट्रोल और डीजल बचाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सलाह देते हैं। फिर भी ठीक अगले दिन पीएम मोदी स्वयं विदेश चले जाते हैं। देश पर एक भीषण आर्थिक संकट मंडरा रहा है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा समाज के कमजोर वर्गों और भारत के किसानों को भुगतना पड़ेगा।