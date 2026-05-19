अडानी को अमेरिका से खुली छूट क्यो, आम आदमी की जेब खाली, विपक्ष ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगी आग के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा करीब चार साल की रोक हटाने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की एक और भारी बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपये और डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि इससे पहले दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी के दाम भी दो बार में 3 रुपये प्रति किलो तक बढ़ाए जा चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईरान-इजराइल तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चुनावों के कारण अब तक इन कीमतों को जानबूझकर रोक रखा था।