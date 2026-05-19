केरल को कैसे आर्थिक संकट से निकालेगी कांग्रेस? सरकार बनते ही उठाया पहला बड़ा कदम

इसके बावजूद एंटोनी ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और उनकी टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नई कैबिनेट ने पहले ही दिन कई वादों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। मंत्रियों के बंटवारे में हो रही देरी पर उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि मंत्रिमंडल गठन में ज्यादा समय लग गया।