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केरल को कैसे आर्थिक संकट से निकालेगी कांग्रेस? सरकार बनते ही उठाया पहला बड़ा कदम

Kerala Economical Crisis: 2026 केरल चुनाव में कांग्रेस से सबसे ज्यादा महिला और युवा विधायक चुने गए। इस बीच, राज्य में सरकार ने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

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तिरुवनन्तपुरम

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Mukul Kumar

May 19, 2026

Kerala New CM

केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीसन। (फोटो-IANS)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटोनी ने मंगलवार को पार्टी की 2026 केरल विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत को ऐतिहासिक बताया है।

उन्होंने कहा कि पार्टी के इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा महिला विधायक, युवा विधायक और अनुसूचित जाति के विधायक चुने गए हैं।

इस जीत ने पूरे राज्य में जश्न का माहौल बना दिया है। एंटोनी ने खास तौर पर कोंगाड सीट से जीतने वाली कांग्रेस प्रत्याशी केए थुलसी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि थुलसी ने कम्युनिस्टों का मजबूत गढ़ तोड़कर शानदार जीत दर्ज की है।

कैसे कांग्रेस दूर करेगी आर्थिक संकट?

कांग्रेस कार्यकर्ता इस जीत को पार्टी के पुनरुत्थान के रूप में देख रहे हैं। रिकॉर्ड महिला और युवा प्रतिनिधित्व के साथ साथ दलित चेहरों की अच्छी संख्या ने पार्टी को नया ब्रांड दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नई सरकार राज्य की आर्थिक चुनौतियों से कैसे निपटती है और वादों को जमीन पर कैसे उतारती है।

राज्य की आर्थिक हालत चिंताजनक

एंटोनी ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भले ही पूर्व वित्त मंत्री केएन बालगोपाल दावा करें कि खजाना खाली नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि केरल की आर्थिक हालत पूरी तरह बिगड़ी हुई है। सरकारें अट्टाप्पडी जैसे क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपये खर्च कर चुकी हैं, फिर भी नतीजे संतोषजनक नहीं रहे।

नई सरकार की सकारात्मक शुरुआत

इसके बावजूद एंटोनी ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और उनकी टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नई कैबिनेट ने पहले ही दिन कई वादों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। मंत्रियों के बंटवारे में हो रही देरी पर उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि मंत्रिमंडल गठन में ज्यादा समय लग गया।

व्हाइट पेपर की तैयारी

इसी बीच, केरल में कांग्रेस सरकार ने राज्य को आर्थिक संकट से निकालने के लिए एक व्यापक व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

पूर्व कैबिनेट सचिव डॉ। केएम चंद्रशेखर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केआर ज्योतिलाल समन्वयक होंगे। समिति में प्रमुख अर्थशास्त्री डॉ. नारायणन और सीडीएस निदेशक डॉ. वीरमणि जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं।

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Kerala Chief Minister V.D. Satheesan

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Published on:

19 May 2026 03:26 pm

Hindi News / National News / केरल को कैसे आर्थिक संकट से निकालेगी कांग्रेस? सरकार बनते ही उठाया पहला बड़ा कदम

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