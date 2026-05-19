लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या से सनसनी, नहर में मिला शव

मृतका के भाई जोतिंदर सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 15 मई को दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें मोगा निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा और उसका साथी करमजीत सिंह शामिल हैं। हालांकि, परिवार का आरोप है कि FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे मामला गंभीर होता चला गया।