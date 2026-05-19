लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या से सनसनी, नहर में मिला शव

पंजाबी सिंगर इंदर कौर (X)
Punjabi Singer Murder: पंजाब के लुधियाना जिले में छह दिन पहले गन प्वाइंट पर कथित तौर पर अगवा की गई पंजाबी सिंगर इंदर कौर का शव नीलो नहर से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने शव की पहचान कर ली है, जिसके बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया है।
जानकारी के अनुसार, इंदर कौर 13 मई की रात करीब 8:30 बजे अपनी फोर्ड फिगो कार से घर से ग्रोसरी खरीदने के लिए बाजार गई थीं। लेकिन देर रात तक उनके घर वापस न लौटने पर परिवार परेशान हो गया। परिजनों ने तुरंत उनकी तलाश शुरू की और आसपास के इलाकों में जानकारी जुटाई।
जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इंदर कौर की जान-पहचान मोगा जिले के गांव भलूर निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा से थी। इसी आधार पर पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाया।
मृतका के भाई जोतिंदर सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 15 मई को दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें मोगा निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा और उसका साथी करमजीत सिंह शामिल हैं। हालांकि, परिवार का आरोप है कि FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे मामला गंभीर होता चला गया।
शव मिलने के बाद पुलिस ने अब मामले को हत्या और अपहरण दोनों एंगल से जांचना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी।
यह केस सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर लगातार चर्चा में है क्योंकि इसमें एक युवा कलाकार के अपहरण और संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे यह मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है।
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