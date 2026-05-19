19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या से सनसनी, नहर में मिला शव

Punjabi Singer Murder Case: लुधियाना में 13 मई को लापता हुई पंजाबी सिंगर इंदर कौर उर्फ यशइंदर कौर का शव नीलो नहर से बरामद हुआ है।

2 min read
Google source verification

लुधियाना

image

Devika Chatraj

May 19, 2026

Inder Kaur Death

पंजाबी सिंगर इंदर कौर (X)

Punjabi Singer Murder: पंजाब के लुधियाना जिले में छह दिन पहले गन प्वाइंट पर कथित तौर पर अगवा की गई पंजाबी सिंगर इंदर कौर का शव नीलो नहर से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने शव की पहचान कर ली है, जिसके बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया है।

13 मई को घर से निकली थीं सिंगर

जानकारी के अनुसार, इंदर कौर 13 मई की रात करीब 8:30 बजे अपनी फोर्ड फिगो कार से घर से ग्रोसरी खरीदने के लिए बाजार गई थीं। लेकिन देर रात तक उनके घर वापस न लौटने पर परिवार परेशान हो गया। परिजनों ने तुरंत उनकी तलाश शुरू की और आसपास के इलाकों में जानकारी जुटाई।

दोस्ती के आधार पर हो रही मामले की जांच

जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इंदर कौर की जान-पहचान मोगा जिले के गांव भलूर निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा से थी। इसी आधार पर पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाया।

कार्रवाई पर उठे सवाल

मृतका के भाई जोतिंदर सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 15 मई को दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें मोगा निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा और उसका साथी करमजीत सिंह शामिल हैं। हालांकि, परिवार का आरोप है कि FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे मामला गंभीर होता चला गया।

हत्या और अपहरण के एंगल से जांच जारी

शव मिलने के बाद पुलिस ने अब मामले को हत्या और अपहरण दोनों एंगल से जांचना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी।

सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय

यह केस सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर लगातार चर्चा में है क्योंकि इसमें एक युवा कलाकार के अपहरण और संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे यह मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime news

Updated on:

19 May 2026 03:05 pm

Published on:

19 May 2026 02:52 pm

Hindi News / National News / लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या से सनसनी, नहर में मिला शव

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘जल्द गिरेगी विजय की सरकार’, चुनावों में हार के बाद स्टालिन का बड़ा दावा, पार्टी से कहा चुनावों के लिए तैयार रहे

M.K. Stalin and CM Vijay
राष्ट्रीय

कुत्तों के आतंक से मिलेगी मुक्ति! सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

Supreme Court
राष्ट्रीय

फाल्टा उपचुनाव में इलेक्शन से एक दिन पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने छोड़ा चुनावी मैदान

Jahangir Khan tmc
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी ने हटाया BJP ने कराई वापसी, पार्क स्ट्रीट रेप केस में पर्दाफाश करने वाली IPS को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Bengal IPS
राष्ट्रीय

‘बेटा घर से निकले तो बाप को क्या पता वो किससे मिल रहा है’, शुभेंदु के PA हत्या केस में पुलिस ने एक और आरोपी गिरफ्तार किया

CBI
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.