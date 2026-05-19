5 दिन में दूसरी बार तेल की कीमतें बढ़ने पर कांग्रेस का तीखा हमला, पूछा- नागरिकों को किस्तों में क्यों मारना चाहते हैं?

आज की 0.87 पैसे की ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये से बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डीजल 0.91 रुपये बढ़कर 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

— मुंबई में एक लीटर पेट्रोल के दाम 0.91 रुपये बढ़कर 107.59 रुपये और डीजल की कीमत 0.94 रुपये बढ़कर 94.08 रुपये हो गई।

— कोलकाता में पेट्रोल 0.96 रुपये बढ़कर 109.70 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल के दाम 0.94 रुपये बढ़कर 96.07 रुपये प्रति लीटर हो गए।

— चेन्नई में अब एक लीटर पेट्रोल की कीमत 0.82 रुपये बढ़कर 104.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 0.86 रुपये बढ़कर 96.11 रुपये प्रति लीटर हो गए।