फाल्टा उपचुनाव में इलेक्शन से एक दिन पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने छोड़ा चुनावी मैदान



चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी लगातार टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने एक रैली में कहा कि इस बार फाल्टा की जनता ‘पुष्पा’ को हराने वाली है। दरअसल, ‘पुष्पा’ वाला जिक्र पुरानी बयानबाजी से जुड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान जहांगीर खान ने आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा को चुनौती देते हुए कहा था, 'अगर वह सिंघम हैं, तो हम भी पुष्पा हैं।' इसके बाद से विपक्ष लगातार इसी बयान को मुद्दा बनाकर उन पर तंज कसता रहा।