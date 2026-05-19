‘कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाएंगे सीएम रेवंत रेड्डी’, बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद का सबसे बड़ा सियासी दावा

भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तुलना पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी से कर दी। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस के लिए 'कल के सुवेंदु अधिकारी' साबित होंगे। ध्यान रहे कि सुवेंदु अधिकारी ने दिसंबर 2020 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ कर भाजपा का दामन थामा था। इसके ठीक बाद,उन्होंने वर्ष 2021 के अप्रैल-मई महीने में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें उन्होंने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को चुनाव में हरा दिया था और आज वे बंगाल में भाजपा के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। ठीक इसी तरह अरविंद का मानना है कि रेवंत रेड्डी भी तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका देकर पाला बदल सकते हैं।