एक पल में अनाथ हुआ बच्चा, हाथी के नीचे दबकर हुई महिला की मौत; दुबरे कैंप के हादसे के बाद बदलेंगे नियम

Dubare Elephant Camp: कोडुगू जिले के कुशालनगर के पास स्थित दुबरे हाथी कैंप में सोमवार को दो प्रशिक्षित हाथियों के बीच हुई अचानक लड़ाई की चपेट में आने से तमिलनाडु की एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। मृतका के पति और बच्चे घटना में बाल-बाल बच गए। घटना के बाद राज्य सरकार ने हाथी कैंपों और वन्यजीव पर्यटन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है और पर्यटकों के हाथियों के साथ सीधे संपर्क पर सख्त नियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है।