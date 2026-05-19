भारत को अमेरिका से 428 मिलियन डॉलर की रक्षा डील की मंजूरी, अपाचे और M777 सिस्टम को मिलेगा सपोर्ट

India US defense deal: अमेरिका ने भारत को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और M777 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोप के लिए सपोर्ट सर्विस और उससे जुड़े उपकरण बेचने की मंजूरी दे दी है। यह डील 428 मिलियन डॉलर से अधिक की है। अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए प्रस्तावित बिक्री की कीमत लगभग 198.2 मिलियन डॉलर है। इसमें AH-64E अपाचे के लिए रखरखाव और सपोर्ट सर्विस शामिल हैं। वहीं, M777A2 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर के लिए लंबे समय तक चलने वाले रखरखाव और सपोर्ट की कीमत लगभग 230 मिलियन डॉलर है।