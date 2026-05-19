पिछले 5 साल में 52 देशों ने 17 हजार से ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, सामने आई रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में विदेशों में रह रहे प्रति दस लाख भारतीयों में लगभग 900 लोगों को डिपोर्ट किया गया। इसी साल दुनिया भर में करीब 3.54 करोड़ भारतीय विदेशों में रह रहे थे। डिपोर्टेशन के मामलों में सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी पश्चिम एशिया से आता है, लेकिन इसमें धीरे-धीरे कमी दर्ज की जा रही है।