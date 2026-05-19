पिछले 5 साल में 52 देशों ने 17 हजार से ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, सामने आई रिपोर्ट

52 देशों ने 17 हजार से ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट (AI)
पिछले पांच सालों (2021 से 2025) के बीच विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के डिपोर्टेशन के मामलों में बड़ा आंकड़ा सामने आया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में 52 देशों ने कुल 17,150 भारतीयों को वापस भारत भेजा है। यह आंकड़े बताते हैं कि विदेशों में भारतीयों के डिपोर्टेशन का ट्रेंड लगातार बदल रहा है।
सरकारी डेटा के अनुसार पिछले पांच सालों में डिपोर्टेशन के आंकड़े इस प्रकार रहे-
आंकड़ों से साफ है कि 2023 में डिपोर्टेशन अपने चरम पर पहुंच गया, जबकि 2024 में इसमें गिरावट दर्ज की गई। हालांकि 2025 में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली।
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में विदेशों में रह रहे प्रति दस लाख भारतीयों में लगभग 900 लोगों को डिपोर्ट किया गया। इसी साल दुनिया भर में करीब 3.54 करोड़ भारतीय विदेशों में रह रहे थे। डिपोर्टेशन के मामलों में सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी पश्चिम एशिया से आता है, लेकिन इसमें धीरे-धीरे कमी दर्ज की जा रही है।
साफ है कि अब डिपोर्टेशन सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इसका असर बढ़ रहा है।
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