महंगाई ने बिगाड़ा लोगों का बजट, सुबह के नाश्ते से लेकर ऑफिस जाने तक हुआ महंगा; जानें किन चीजों ने बढ़ाई चिंता

Inflation Impact On Middle Class: देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। सुबह की चाय से लेकर ऑफिस जाने तक हर छोटी-बड़ी जरूरत महंगी होती जा रही है। पांच दिन में, मंगलवार को दूसरी बार, पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 90-90 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। ब्रेड के दामों में भी 5 रुपये का इजाफा हुआ है। इससे पहले दूध की कीमतों में भी वृद्धि देखी गई थी। इससे अब लोगों का सुबह के नाश्ते से लेकर ऑफिस जाना भी महंगा हो गया है।