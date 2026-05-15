‘दूध से लेकर पेट्रोल-डीजल तक’, पिछले 48 घंटों में क्या-क्या हुआ महंगा; यहां देखें पूरी लिस्ट

हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना-चांदी नहीं खरीदने की अपील की थी। इसके 24 घंटे बाद ही सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) शामिल है। इसके बाद MCX से लेकर घरेलू मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला।